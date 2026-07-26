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Pre Alimentacionog fonda je bilo nula dinara, a sad vidim da neko misli na moju decu kad već ne misli tata, reči su kojima opisuje značaj državnog budžetskog mehanizma socijalne i finansijske podrške Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, koja se godinama borila da naplati alimentaciju od bivšeg supruga za dva sina, od kojih jedan ima autizam.

U razgovoru za Kurir kaže da poznaje mnogo majki koje prolaze kroz isto sa čime se i ona susrela u iščekivanju alimentacije, koja bi trebalo da bude roditeljska obaveza, a ne pitanje dobre volje.

Jelenina dva sina iz prvog braka primala su novac od oca samo u početku, ali već dugo ne dobijaju ništa.

Čim je prošle godine osnovan Alimentacioni fond, s Jelenom je kontaktirao advokat.

- Odgovorila sam potvrdno da želim da ostvarim pravo na sredstva iz Alimentacionog fonda. Svakog meseca primam 55.000 dinara za dvoje dece, što je maksimalan iznos koji se isplaćuje. Alimentacija koju njihov otac treba da plaća je inače veća. Skoro osam godina nismo u braku, godinama ne primam alimentaciju. Bivši suprug se žalio na prvu presudu, a potom i na drugu. To se oduži kad su sudovi u pitanju - priča Jelena za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Kako navodi, sredstva iz Alimentacionog fonda su novac koji njena deca dobijaju, a koji im pripada po zakonu.

- Meni to mnogo znači. Poznajem veliki broj majki, naročito samohranih majki koje imaju decu sa autizmom, a očevi su našli način da ne plaćaju alimentaciju. Sigurna sam da njima ovaj fond znači i više nego meni. Ja sam sad u drugom braku, ali te majke koje poznajem nisu - ističe naša sagovornica.

Jednostavna procedura

Radanovićeva savetuje majkama koje imaju pravo na alimentaciju da se obrate Alimentacionom fondu, navodeći da je procedura jednostavna, da se brzo završava i da je ona pomoć počela da prima ubrzo nakon što je njen advokat podneo zahtev. Kako ističe, postupak je čak jednostavniji od procedure za ostvarivanje dečjeg dodatka.

Istovremeno, apelovala je na očeve da ne izbegavaju plaćanje alimentacije, podsećajući da je izdržavanje dece njihova roditeljska obaveza.

Foto: Privatna arhiva

- Imam dva sina iz prvog braka, njihov otac ne daje uopšte novac za njih, a veoma retko ih i viđa. Slobina podrška mi mnogo znači, ali nisu sve mame imale jednaku sreću u životu, nisu svačije okolnosti iste. To što je moj put ovakav, to je retkost. Mojoj deci ništa ne nedostaje upravo zbog Slobe, ni u finansijskom ni emotivnom smislu. Dao im je sve što ima! - zahvalna je Jelena.

Podsetimo, iz sredstava Alimentacionog fonda dosad je isplaćeno 54.209.260 dinara za 889 dece. Funkcionisanjem Fonda država je osigurala da nijedno dete ne trpi posledice neodgovornih roditelja koji ne izvršavaju obavezu davanja mesečne alimentacije.

Za nepunih godinu dana od osnivanja Alimentacionog fonda Kontakt-centar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju zabeležio je više od 4.100 poziva i skoro 2.000 elektronskih upita, što pokazuje da su građani i te kako prepoznali značaj ove mere.

Foto: Privatna arhiva

Kako do alimentacije iz Fonda

Ko ima pravo da koristi sredstva iz Alimentacionog fonda?

- Pravo imaju državljani Srbije - maloletna deca, kao i punoletna, na redovnom školovanju i dok ne napune 26 godina - ukoliko imaju status izvršnog poverioca* (Ovaj status dobija se kad sud donese rešenje o izvršenju i dostavi ga javnom izvršitelju radi daljeg sprovođenja.).

Koliko se čeka na isplatu novca?

- Ukoliko se saglasiš da se sredstva isplate iz Alimentacionog fonda, javni izvršitelj će o tome obavestiti Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, koje upravlja Fondom. Ministarstvo ima rok od 15 dana da donese rešenje o isplati i da iz Fonda prebaci novac na tvoj račun.

Kako da prebaciš predmet kod izvršitelja?

- Potrebno je da sudu predložiš da sprovođenje izvršenja ustupi javnom izvršitelju. Sud nakon toga donosi odluku i dostavlja mu spise.

Do kada traje isplata novca iz Alimentacionog fonda?

- Država preuzima brigu o detetu i uplaćuje alimentaciju za taj i svaki naredni mesec, sve dok dužnik ne počne da ispunjava svoju obavezu ili ne stekne imovinu.

Šta se dešava s dužnikom?

- Država ima pravo na povraćaj novca. Dugovanje prema državi ne zastareva i podrazumeva kamatu.

Da li se podnosi zahtev?

- Nema nikakvog zahteva niti se pokreće posebna procedura. Sve umesto tebe radi javni izvršitelj.

Koliki je iznos privremenog izdržavanja iz Alimentacionog fonda?

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Isplaćuje se mesečni iznos koji je predviđen sudskom presudom, ali tako da on ne može da bude veći od minimalne sume izdržavanja koja se, u skladu s Porodičnim zakonom, utvrđuje periodično.

Šta ako neodgovorni roditelj počne da ispunjava obaveze ili stekne imovinu?

- Ukoliko, u nekom momentu, počne da se isplaćuje alimentacija ili dužnik stekne imovinu iz koje se mogu namiriti potraživanja, javni izvršitelj o tome obaveštava ministarstvo, koje stopira prenos sredstava iz Fonda.

Koji su još uslovi?

- Predmet mora da bude kod javnog izvršitelja i mora da prođe dva meseca od dana kad je rešenje o izvršenju dostavljeno roditelju koji izbegava plaćanje alimentacije, odnosno bliskim srodnicima koji su prema sudskoj odluci dužni da daju izdržavanje. Javni izvršitelj mora i da zatraži tvoju saglasnost da se privremeno izdržavanje isplati iz sredstava Fonda. Imaš rok od osam dana da daš saglasnost.

Šta ako se tvoj slučaj nalazi na izvršenju u sudu?

- Ako se tvoj predmet nalazi u sudu u postupku izvršenja, potrebno je da ga "preusmeriš" na javnog izvršitelja. Ovaj postupak je besplatan.

Da li država isplaćuje alimentaciju retroaktivno?

- Država ne isplaćuje zaostale alimentacije, već s mesečnom uplatom novca započinje nakon donošenja rešenja o isplati.

Ko proverava da li su se stekli uslovi da se rastereti Alimentacioni fond?

- Imovinu dužnika svakog meseca obavezan je da proverava javni izvršitelj. U slučaju da to ne čini, disciplinski odgovara.

Izvor: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

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