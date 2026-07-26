Studenti medicine i mladi lekari pozvani da se priključe preventivnim pregledima građana: Velika akcija u Nišu
Univerzitetski klinički centar Niš pozvao je studente medicine i mlade lekare da se na dobrovoljnoj osnovi pridruže akciji preventivnih zdravstvenih pregleda građana na terenu, koja će biti realizovana uz podršku nastavnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Generalni direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je cilj ovih akcija da zdravstvena zaštita bude dostupna svakom građaninu.
- Naša je obaveza da dođemo do svakog pacijenta. Razgovarajući sa meštanima, videli smo da mnogi godinama nisu bili kod lekara. Zato nastavljamo zdravstvenu politiku države – da lekar dođe do čoveka, kada već čovek ne može do lekara - rekao je Lazarević.
Pomoćnik generalnog direktora UKC Niš, doc. dr Aleksandar Nikolić, naglasio je da ova akcija predstavlja priliku da mladi lekari i studenti steknu dragoceno praktično iskustvo, rade uz iskusne mentore i svojim znanjem doprinesu očuvanju zdravlja građana.
- Kroz ovakve akcije pokazujemo energiju, zajedništvo i brigu za društvenu zajednicu. Verujemo da prevencija počinje izlaskom među građane i da zajedničkim radom možemo doprineti očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva - rekao je Nikolić.
Svi zainteresovani studenti medicine i mladi lekari pozvani su da se priključe akciji i daju svoj doprinos promociji preventivne zdravstvene zaštite.