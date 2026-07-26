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Na graničnom prelazu Evzoni trenutno su pojačane gužve i formirane su kolone vozila, a putnici koji danas kreću ka Grčkoj treba da računaju na dodatna zadržavanja. Situaciju bi mogao dodatno da oteža i najavljeni izmenjeni režim rada carinskih službi na graničnim prelazima.

Nacionalna asocijacija turističkih agencija (YUTA) upozorila je putnike da će u ponedeljak, 27. jula, zbog četvoročasovne obustave rada carinskih službi na graničnim prelazima sa Grčkom biti moguća duža zadržavanja u prepodnevnim časovima.

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Foto: Borderalarm.com printscreen

Kako se navodi u saopštenju YUTA, obustava će trajati od pet do devet časova po srpskom vremenu, odnosno od šest do deset časova po lokalnom vremenu u Grčkoj.

Izmenjeni režim rada odnosi se na granične prelaze Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija).

Prema dostupnim informacijama, putnička vozila biće propuštana na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj u oba smera biti potpuno obustavljen tokom trajanja obustave rada.

YUTA savetuje putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužih zadržavanja na graničnim prelazima u prepodnevnim časovima, kao i da prate informacije nadležnih institucija i stanje na graničnim prelazima.

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