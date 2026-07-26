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U ovom času snažan oblačni sistem sa pljuskovima i grmljavinom zahvatio je Podrinje i u nastavku poslepodneva premeštaće se dalje preko Kolubarskog okruga, prema Mačvi i širem podrućju Beograda.

Na svom putu doneće pljuskove sa grmljavinom, a ovaj sistem oko 17 časova mogao bi zahvatiti i delove Beograda.

U ostalim predelima Srbije preovladava sunčano i veoma topolo, a temperature dostižu čak 34 stepena.

Kasnije poslepodne i uveče u severnim i zapdnim, a sutra i u ostalim predelima Srbije biće uslova za povremene pljuskove sa grmljavinom.

S obzirom na aktuelne vremenske prilike treba redovno pratiti državne nadležne sužbe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Oglasio se i RHMZ

Oblačnost koja na području Srema, Beograda i šire okoline, kao i Šumadije, mestimično uslovljava kišu i retku pojavu pljuskova sa grmljavinom, u narednom satu premeštaće se ka južnom Banatu i Pomoravlju, stoji u najavi objavljenoj u 17 sati.

Kako dalje najavljuje RHMZ, u ostalim krajevima uglavnom suvo uz umereno naoblačenje.

Vreme narednih dana

U ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 14 do 21 °C, a najviša od 29 do 33 °C.

U utorak u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima.

Od srede sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 °C, lokalno i oko 40 °C, najavljuje RHMZ.