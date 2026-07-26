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Darija Jović (4) bori se sa teškom bolešću od svoje druge godine. Posle hemioterapija, operacije i transplantacije, bolest se vratila, ali je ova mala heroina ponovo ušla u remisiju. Da se rak ne bi ponovo vratio, neophodne su joj vakcine koje se primaju u Njujorku.

Mala Darija, rođena 2022. godine, već punih 18 meseci vodi najtežu životnu bitku. Sa samo dve godine suočila se sa zastrašujućom dijagnozom – malignim tumorom nadbubrežne žlezde.

Njena borba počela je u februaru 2024. godine. Od tada pa do danas, ova hrabra devojčica prošla je kroz pravi pakao: podnela je brojne cikluse mukotrpnih hemioterapija, tešku operaciju, transplantaciju matičnih ćelija i imunoterapiju.

Nakon svih terapija i dobrih rezultata koji su ulivali nadu, usledio je udarac – bolest se vratila. Međutim, Darija je pokazala da je pravi mali borac i nakon ponovnog lečenja uspela je da izvojuje još jednu pobedu i uđe u drugu remisiju.

Da bi se rizik od ponovnog povratka bolesti smanjio na minimum i da bi Darija dobila šansu za potpuno ozdravljenje, neophodno je da lečenje nastavi u prestižnom "MSK Cancer Centeru" u Njujorku. Tamošnji stručnjaci preporučili su specijalnu terapiju vakcinama protiv neuroblastoma.

Za odlazak u Ameriku, troškove lečenja u bolnici, kao i za put i smeštaj tokom boravka u inostranstvu, potrebne su ogromne sume novca koje njena porodica ne može sama da obezbedi. Mala Darija zaslužuje zdravo i srećno detinjstvo, a da bi u tome uspela, neophodna joj je pomoć svih ljudi dobre volje. Naše malo njoj znači život!

KAKO MOŽETE DA POMOGNETE DARIJI:

SMS porukom: Pošaljite 334 na broj 2407 (Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)

(Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje) Uplatom na dinarski račun: 160-487288-02

Uplatom na devizni račun: 00-540-0002386.0

IBAN: RS35160005400002386006

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

E-doniraj: Plaćanjem platnim karticama

Sva sredstva biće preusmerena za troškove lečenja u Njujorku, kao i za smeštaj i putne troškove tokom boravka u inostranstvu.