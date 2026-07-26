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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se novom najavom u kojoj se navodi da nas u toku noći očekuje promenljivo oblačno vreme.

- U toku noći promenljivo oblačno, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom u periodu od 21 do 00 časova očekuju se tek ponegde na istoku Srbije, zatim posle ponoći na području Kosova i Metohije, u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a pred jutro i u Vojvodini, Beogradu i u centralnim krajevima - navodi se u vremenskoj najavi.

Vreme narednih dana

Kako se dodaje, sunčano vreme nas očekuje tek od srede.

U ponedeljak — promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Najniža temperatura od 14 do 21 °C, a najviša od 29 do 33 °C.

U utorak — u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima.

Od srede — sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 °C, a početkom avgusta lokalno i oko 40 °C.