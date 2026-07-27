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Na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki, između Grčke i Severne Makedonije jutros je počeo štrajk grčkih carinika sa posebnim režimom prolaska putničkih vozila koja će biti propuštana na svakih 10 minuta između 5 i 9 časova ujutru po srpskom vremenu, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera.

Obustavlja se rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5.00 do 9.00 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6.00 do 10.00 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih deset minuta.

Obustava rada odnosi se na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija), navedeno je u saopštenju Nacionalne alijansa turističkih agencija.

Evzoni

Foto: Borderalarm.com printscreen

Prema dostupnim informacijama putnička vozila će biti propuštana na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera.

JUTA preporučuje putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužeg zadržavanja na graničnim prelazima tokom prepodnevnih časova, kao i da prate informacije nadležnih institucija i stanje na graničnim prelazima.

Iz MUP Severne Makedonije poručuju da su svesni situacije i da će preduzeti sve mere i staviti u funkciju sve ljudske i tehničke kapacitete kako bi se olakšao protok vozila koliko je to moguće u datim okolnostima.

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Foto: AMSS kamere printscreen

S obzirom na to da su ovi prelazi ključne tačke za ulazak u Grčku, preporuka je da, ukoliko je to moguće, pomerite svoj polazak tako da na granicu na prelazima Evzoni, Dorjan i Niki stignete nakon 10 časova po grčkom vremenu, odnosno 9 časova po srpskom vremenu, kada se očekuje normalizacija rada carinskih službi. Pratite proverene izvore informacija i stanje na kamerama kako biste imali uvid u realnu situaciju na terenu.