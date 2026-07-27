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Procedura za obnavljanje vozačke dozvole koja je odavno istekla je vrlo jednostavna i ne povlači sa sobom kazne niti obavezu ponovnog polaganja vozačkog ispita. Propisima nije određen rok u kom se nakon isteka važnosti dozvole mora podneti zahtev za izdavanje nove. Ovo pravilo važi i za plastične biometrijske dozvole, ali i za stare papirne (roze) dozvole kojima je zakonski rok za zamenu istekao još u junu 2017. godine.

Evo kako izgleda procedura i šta vam je potrebno od dokumenata

Zahtev se podnosi na šalteru nadležne policijske uprave, a sve što treba da priložite je sledeće:

Staru vozačku dozvolu (bilo da je u pitanju papirna ili istekla biometrijska dozvola).

Važeću ličnu kartu (koju dajete na uvid).

Dokaz o uplaćenim taksama, pri čemu se uplatnica može veoma jednostavno generisati preko portala eUprava. Da li je potrebno lekarsko uverenje?

Foto: Kurir/SĐP

Ukoliko vam je prethodna dozvola bila izdata na redovan rok od 10 godina i imate manje od 65 godina, lekarsko uverenje vam uopšte nije potrebno, bez obzira na to koliko godina je vaša dozvola bila van važnosti.

Lekarsko uverenje, koje ne sme biti starije od šest meseci, morate priložiti isključivo u dva specifična slučaja:

Ako je zahtev podnelo lice koje je starije od 65 godina.

Ako vam je prethodna vozačka dozvola bila izdata na rok kraći od 10 godina iz određenih zdravstvenih razloga. Dodatne pogodnosti pri zameni stare papirne dozvole

Vozače, koji svoju staru papirnu dozvolu tek sada menjaju za novu plastičnu karticu, očekuje i jedna zanimljiva pogodnost. Zbog promene standarda i usklađivanja sa Evropskom unijom, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) prilikom prevođenja stare "B" kategorije na novi obrazac po automatizmu priznaje i upisuje nekoliko dodatnih potkategorija.

To znači da će vam u novu karticu automatski biti upisane kategorije B, B1, BE, AM, F i M. Samim tim, pored automobila, stičete pravo da upravljate i lakim četvorociklima i kvadovima (B1), zaprežnim vozilima i prikolicama određenih gabarita (BE), mopedima (AM), traktorima (F) i motokultivatorima (M).