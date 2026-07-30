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Tokom letnje sezone hiljade turista iz Srbije, Severne Makedonije i drugih zemalja regiona borave na grčkom primorju, a osim priča o gužvama, cenama i plažama, društvene mreže ovih dana preplavljuju i primeri ljudskosti koji vraćaju veru u poštenje.

Jedna takva priča stiže iz Polihrona, gde je, prema objavi u Fejsbuk grupi "Grčka info", žena iz Niša vratila izgubljeni novčanik jednom bračnom paru iz Severne Makedonije.

Autor objave, koji je želeo da ostane anoniman, opisao je kako je sa suprugom nakon večere doživeo veliki stres kada su shvatili da je novčanik ostao na stolu u restoranu.

- Dobar dan svima u grupi. Ja sam iz Makedonije, trenutno se nalazim na godišnjem u Polihronu. Sinoć, kada smo bili da večeramo, kad smo ustali moj suprug je zaboravio novčanik na stolu... Pun sa puno para, sve što smo poneli da platimo da jedemo i pijemo 10 dana. Plus sve moguće kartice, lične karte i dokumenta. U jednom trenutku je rekao: "Gde mi je novčanik?" Usledili su stres i nervoza - piše u objavi.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Kako se navodi, odmah su krenuli nazad ka restoranu, ali ih je na putu sustigla žena koja je u rukama nosila izgubljeni novčanik.

- Žena srednjih godina iz Niša trčala je da nas stigne i vrati novčanik. U svoj toj panici zapamtili smo samo da je rekla da je iz Niša. Bila je sa ćerkom i dvoje unučadi. Zahvalili smo joj se, a muž ju je novčano nagradio - stoji u objavi.

Posebno ih je dirnulo to što je, kako kaže, prvi put doživeo ovakvu situaciju.

- Ovo nam se dešava prvi put i prvi put sam se uverila da stvarno postoje pošteni ljudi. Ženo, ako čitaš ovaj post, neka tebe i tvoju porodicu Bog podari mnogo zdravlja i sreće u životu. Beskrajno vam hvala. Ipak ima nade. Srbi su pravi ljudi, skidam kapu za Srbe. Hvala, gospođo iz Niša. Bog te blagoslovio - poručio je autor objave.