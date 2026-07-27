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Jedan srpski turista našao se u veoma neprijatnoj situaciji nakon povratka iz Grčke, kada je tek po dolasku u Srbiju shvatio da mu na graničnom prelazu Bogorodica nije vraćen jedan od pasoša. Svoj problem podelio je u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde su se ubrzo javili brojni ljudi sa sličnim iskustvima i korisnim savetima.

Tokom letnje sezone, kada desetine hiljada turista iz Srbije svakodnevno prelaze granicu sa Grčkom, zbog gužvi i velikog broja putnika povremeno dolazi do neprijatnih situacija poput zadržavanja ili nenamernog nevraćanja putnih isprava. Upravo zato iskusni putnici savetuju da se dokumenta provere odmah na graničnom prelazu, pre nego što se nastavi put.

U objavi koja je privukla pažnju članova grupe, turista je opisao šta mu se dogodilo.

- Pozdrav, jutros između 00 i 01 sat sam prešao prelaz Bogorodica. Policajac mi nije vratio jedan od pasoša. Nismo primetili dok nismo došli do Srbije. Ima li nade da nekako dođem do njega? Ili je jedina opcija da prijavim nestanak. Da li bi dozvolili da ga neko drugi uzme? - napisao je on.

Foto: Shutterstock

U komentarima su se javili putnici koji su prošli kroz gotovo identičnu situaciju i podelili svoja iskustva.

- Mislim da morate da se vratite, ne bi smeli da nekom drugom daju vaš pasoš - glasio je jedan od odgovora.

Druga članica grupe ispričala je da je zahvaljujući pomoći druge putnice uspela da vrati dokument.

- Kada smo ulazili u Grčku nisu nam vratili jedan dokument. Objavila sam u ovoj grupi da vidimo šta da radimo. Jedna divna žena je pitala na prelazu, pokazala moju objavu, kao i naše dopisivanje gde sam poslala sve podatke. Jedva su joj dali da nam ponese. Srećno - napisala je ona.

Još jedan korisnik ostavio je i broj telefona graničnog prelaza.

- Javite se policiji na GP Bogorodica na ovaj broj: +389 34 230 130 - savetovao je član grupe.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Da ovakvi slučajevi nisu retkost potvrđuje i još jedan komentar.

- Nama se to dogodilo pre par dana. Vratili smo se po pasoš i dali su nam - napisao je jedan putnik.

Šta uraditi ako vam na granici ne vrate pasoš?

Ukoliko primetite da vam nedostaje pasoš ili drugi putni dokument nakon prelaska granice, stručnjaci savetuju da:

odmah pozovete granični prelaz na kojem ste prelazili i proverite da li je dokument pronađen;

ne šaljete drugu osobu po pasoš bez prethodnog dogovora sa graničnom policijom, jer se putne isprave zbog zaštite

identiteta najčešće izdaju isključivo vlasniku ili po proceduri koju odredi nadležni organ;

ako vam potvrde da je pasoš ostao na prelazu, raspitajte se o načinu preuzimanja i potrebnoj dokumentaciji;

ukoliko pasoš nije pronađen, bez odlaganja prijavite njegov nestanak ili gubitak u najbližoj policijskoj stanici i pokrenite postupak za izdavanje novog dokumenta.