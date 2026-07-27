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Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš obavestio je javnost da od danas u ovoj zdravstvenoj ustanovi važi nulta tolerancijana svaki oblik korupcije i neetičkog ponašanja.

U prethodnom periodu evidentirane su prijave i žalbe pacijenata, koje se tretiraju sa najvišim stepenom ozbiljnosti, a svaka od njih biće detaljno ispitana. Biće preduzete sve mere kako bi se zaštitila prava pacijenata i očuvao ugled zdravstvenog sistema.

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, poručio je:

- Država je odlučna da uvede red u zdravstvo, nema zaštićenih i nema povlašćenih. Svako ko pomisli da može da bude iznad pacijenta i zakona, odgovaraće bez izuzetka.

On je dodao i snažnu poruku:

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Foto: UKC Niš

- Ne može više niko da zarađuje na bolesnima , stavljamo tačku na korupciju. Lekari moraju da brinu o svakom čoveku, a ko ne radi u interesu pacijenta, snosiće sankcije.

UKC Niš ističe da je jedini prioritet zdravlje pacijenata i poverenje građana u javni zdravstveni sistem. Svaki vid zloupotrebe, nedoličnog ponašanja ili narušavanja profesionalnih standarda biće sankcionisan u skladu sa zakonom.

Pozivaju se građani da svaku sumnju na korupciju prijave putem mejla ili telefona koji su navedeni u prilogu, kako bi zajedničkim delovanjem bio uspostavljen sistem u kome su pacijenti na prvom mestu.

064 872 4752
064 872 4753
064 872 4754
064 872 4755
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