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Jedna fotografija iz apartmana na Tasosu postala je hit na društvenim mrežama nakon što su srpski turisti podelili neobično upozorenje koje ih je dočekalo u smeštaju. Iako je natpis mnoge nasmejao zbog jedne nesvakidašnje stavke na spisku zabranjenih stvari, u komentarima su brojni putnici podsetili da ovakva upozorenja u Grčkoj imaju veoma ozbiljan razlog.

Tokom letnje sezone veliki broj turista iz Srbije letuje u Grčkoj, a među pravilima koja često iznenade one koji prvi put dolaze jeste zabrana bacanja toalet papira i drugih predmeta u WC šolju. Vlasnici apartmana zbog toga neretko ostavljaju detaljna obaveštenja, a pojedini ih začine i dozom humora kako bi privukli pažnju gostiju.

U Fejsbuk grupi "Live from Greece" objavljena je fotografija natpisa koji je nasmejao naše putnike.

- Dragi naši, nisam znala da mi Srbi bacamo bebe slonove i još štošta u WC šolju. U smeštaju na Tasosu gde boravimo stoji ovaj natpis - piše u objavi.

Na fotografiji se vidi obaveštenje sa spiskom stvari koje nije dozvoljeno bacati u toalet.

- Molim te ne bacaj: toalet papir, vlažne maramice, vlažne maramice za bebe, proizvode za žensku higijenu, maramice, smeće, šrafcigere, kašike i viljuške, motorne testere, bebe slonove - piše u upozorenju koje su turisti fotografisali i podelili na društvenim mrežama.

Foto: Facebook/Printscreen/Live from Greece

Objava je ubrzo izazvala veliki broj komentara, a mišljenja su bila podeljena.

Verovatno je muka naterala vlasnike da ovako nešto napišu kao upozorenje zbog bahatosti turista i njihove razmažene dečurlije - napisao je jedan član grupe. Drugi je priznao da se ne pridržava jednog od najvažnijih pravila.

- Sve okej, ali za toalet papir je smešno. To ima samo u Grčkoj i nigde više. Naravno da to ne poštujem - naveo je on.

Na to su odmah usledili odgovori iskusnijih putnika koji su objasnili zbog čega ovo pravilo postoji.

- U Grčkoj su veoma uske cevi, zato je tako i treba poštovati. Veliki je problem kada se zapuši. Nije kao kod nas, mada i kod nas uspeju svašta da naguraju u javnom toaletu i zapuše - glasio je jedan od komentara.

Iako je stavka o "bebama slonovima" očigledno ubačena kao šala, vlasnici smeštaja na ovaj način pokušavaju da skrenu pažnju gostima na pravila koja mogu sprečiti skupe kvarove.

Zbog drugačije kanalizacione infrastrukture u velikom delu Grčke, u WC šolju ne bi trebalo bacati ni toalet papir, već ga odlagati u kantu predviđenu za tu namenu, što je praksa na koju se turisti iz Srbije svake godine iznova podsećaju.