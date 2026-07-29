Srbi zanemeli kada su ušli u apartman na Tasosu: Nisu verovali svojim očima šta su videli - Ovaj natpis krije ozbiljno upozorenje za turiste
Jedna fotografija iz apartmana na Tasosu postala je hit na društvenim mrežama nakon što su srpski turisti podelili neobično upozorenje koje ih je dočekalo u smeštaju. Iako je natpis mnoge nasmejao zbog jedne nesvakidašnje stavke na spisku zabranjenih stvari, u komentarima su brojni putnici podsetili da ovakva upozorenja u Grčkoj imaju veoma ozbiljan razlog.
Tokom letnje sezone veliki broj turista iz Srbije letuje u Grčkoj, a među pravilima koja često iznenade one koji prvi put dolaze jeste zabrana bacanja toalet papira i drugih predmeta u WC šolju. Vlasnici apartmana zbog toga neretko ostavljaju detaljna obaveštenja, a pojedini ih začine i dozom humora kako bi privukli pažnju gostiju.
U Fejsbuk grupi "Live from Greece" objavljena je fotografija natpisa koji je nasmejao naše putnike.
- Dragi naši, nisam znala da mi Srbi bacamo bebe slonove i još štošta u WC šolju. U smeštaju na Tasosu gde boravimo stoji ovaj natpis - piše u objavi.
Na fotografiji se vidi obaveštenje sa spiskom stvari koje nije dozvoljeno bacati u toalet.
- Molim te ne bacaj: toalet papir, vlažne maramice, vlažne maramice za bebe, proizvode za žensku higijenu, maramice, smeće, šrafcigere, kašike i viljuške, motorne testere, bebe slonove - piše u upozorenju koje su turisti fotografisali i podelili na društvenim mrežama.
Objava je ubrzo izazvala veliki broj komentara, a mišljenja su bila podeljena.
Verovatno je muka naterala vlasnike da ovako nešto napišu kao upozorenje zbog bahatosti turista i njihove razmažene dečurlije - napisao je jedan član grupe. Drugi je priznao da se ne pridržava jednog od najvažnijih pravila.
- Sve okej, ali za toalet papir je smešno. To ima samo u Grčkoj i nigde više. Naravno da to ne poštujem - naveo je on.
Na to su odmah usledili odgovori iskusnijih putnika koji su objasnili zbog čega ovo pravilo postoji.
- U Grčkoj su veoma uske cevi, zato je tako i treba poštovati. Veliki je problem kada se zapuši. Nije kao kod nas, mada i kod nas uspeju svašta da naguraju u javnom toaletu i zapuše - glasio je jedan od komentara.
Iako je stavka o "bebama slonovima" očigledno ubačena kao šala, vlasnici smeštaja na ovaj način pokušavaju da skrenu pažnju gostima na pravila koja mogu sprečiti skupe kvarove.
Zbog drugačije kanalizacione infrastrukture u velikom delu Grčke, u WC šolju ne bi trebalo bacati ni toalet papir, već ga odlagati u kantu predviđenu za tu namenu, što je praksa na koju se turisti iz Srbije svake godine iznova podsećaju.
Live from Greece