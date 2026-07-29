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Sve više građana poslednjih godina traži nekretnine u ruralnim sredinama Srbije, bilo da žele mirniji život van grada, vikendicu za odmor ili ulaganje u seosko domaćinstvo. Zbog toga oglasi za kuće sa velikim placevima, voćnjacima i obradivim zemljištem privlače veliku pažnju, posebno kada se po relativno pristupačnoj ceni nudi i dodatno zemljište.

Jedan takav oglas osvanuo je u Fejsbuk grupi "Leskovačka pijaca prodajem kupujem", gde je vlasnik Aleksandar oglasio prodaju kuće u selu Tulovo, nadomak Leskovca.

Kako je naveo u oglasu, u pitanju je kuća površine oko 123 kvadratna metra, smeštena na placu od 14 ari.

- Na prodaju kuća u selu Tulovo, kod Leskovca. Kuća ima oko 123 kvadrata i nalazi se na placu od 14 ari. Kuća je u dobrom i urednom stanju, nikada nije bila useljena i može da bude porodična kuća ili vikendica - napisao je vlasnik.

Dodaje da kuća ima dva sprata i da budućim vlasnicima ostavlja dosta mogućnosti za uređenje.

oglas za prodaju kuće u Leskovcu
Foto: Printscreen/ Facebook Leskovacka pijaca prodajem kupujem

- Ima dva sprata, predviđen prostor za dva kupatila, špajz, kao i dosta prostora za uređenje po želji. Iza kuće se nalazi voćnjak i veliko dvorište sa dovoljno mesta za baštu, odmor ili druge potrebe - stoji u oglasu.

Vlasnik je naveo i da objekat trenutno nije priključen na električnu mrežu, ali da se priključak nalazi u neposrednoj blizini.

- Trenutno nije priključena na struju, ali priključak postoji u blizini. Uz kuću dajemo i njivu od 24 ara i vinograd od 4 ari - dodao je.

Za kompletno imanje, koje osim kuće obuhvata i voćnjak, njivu i vinograd, tražena cena iznosi 25.000 evra, a zainteresovani kupci mogu da se jave vlasniku putem poziva ili poruke, kako je navedeno u objavi.

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