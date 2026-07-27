Slušaj vest

Tri do četiri podolska govečeta već nekoliko meseci slobodno se kreću područjem Nacionalnog parka Tara, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok pojedini građani upozoravaju da su imali neprijatne susrete sa životinjama i savetuju posetiocima da im ne prilaze, drugi smatraju da goveda nikome ne smetaju, dok se u komentarima pominje i njihov navodni vlasnik.

Za meštane Tare ovakav prizor nije neuobičajen.

- Nekada su ljudi puštali krave i volove da tokom dana pasu po šumi. Volovi su oko vrata nosili bronzu, odnosno zvono, pa su ih domaćini predveče lako pronalazili po zvuku. Danas gotovo da nema domaćinstva koje drži volove, zamenili su ih traktori, pa je ovakva slika postala prava retkost - priča meštanin Milovan iz Zaovina.

Iz Nacionalnog parka Tara navode da su prvu prijavu o govedima dobili krajem aprila.

- Čuvari prirode su odmah izašli na teren, evidentirali stanje, sačinili zapisnik i fotografisali zatečena grla. Nakon toga zvanično smo obavestili Opštinsku upravu Bajina Bašta i zatražili postupanje nadležnih službi. Iz opštine smo dobili informaciju da je u postupak uključen veterinarski inspektor i da ćemo biti obavešteni o daljim radnjama – kaže direktor Nacionalnog parka Tara Dragić Karaklić.

Foto: FB Ljubitelji planine Tare

Kako dodaje, i poslednjih dana stižu nove prijave građana, zbog čega čuvarska služba ponovo izlazi na teren.

- Nacionalni park Tara, kao upravljač zaštićenog područja, nema zakonska ovlašćenja da oduzima ili uklanja domaće životinje, niti da sprovodi inspekcijski nadzor nad njihovim vlasnicima. Utvrđivanje vlasništva, kontrola načina držanja domaćih životinja, njihovog zdravstvenog stanja i preduzimanje zakonom propisanih mera u nadležnosti su komunalne i veterinarske inspekcije, kao i drugih nadležnih organa. Postupak je u toku i očekujemo informacije o merama koje će nadležni preduzeti – ističe Karaklić.

Goveda ulaze u privatne posede

U Opštinskoj upravi Bajina Bašta podsećaju da su se već susreli sa sličnim problemom.

- Tada smo dobili prijavu iz Račanske Šljivovice (NP Tara) da goveda lutaju i ulaze na privatne posede. Na teren su izašli nadležne službe i veterinarski inspektor. Utvrđeno je da je vlasnik iz sela Bioska, na teritoriji grada Užica, kao i da nije bio u mogućnosti da se adekvatno stara o životinjama. Dalje mere preduzeo je veterinarski inspektor - navode u Opštinskoj upravi.

Dodaju da za sada nemaju potvrdu da su goveda koja se trenutno viđaju na Tari ista ona iz prethodnog slučaja.

- U svakom slučaju, ukoliko dobijemo prijavu ili utvrdimo da se radi o novom slučaju, nadležne službe će postupiti u skladu sa svojim ovlašćenjima - poručuju iz Opštinske uprave Bajina Bašta.