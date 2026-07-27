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Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, prisustvovao je obeležavanju godišnjice stradanja dečaka Slobodana Stojanovića, kojeg je 1992. godine zverski ubila Elfeta Veseli, pripadnica tzv. Vojske BiH, kada se vratio po svoga psa u Donju Kamenicu kod Zvornika.

Ministar Nenad Popović položio je venac na grob dečaka Slobodana Stojanovića Foto: Dario Kostantinović

Srpska pravoslavna crkva ga je 2022. kanonizovala, a na mesnom groblju u Drinjači danas su položeni venci na grobnom mestu Svetog novomučenika deteta Slobodana, nakon čega je u hramu Svetog đakona Avakuma služena liturgija u prisustvu mitropolita zvorničko-tuzlanskog Fotija, uz molitveno učešće sveštenstva, monaštva i vernog naroda.

Simbol stradanja srpske dece

Kao simbol stradanja srpske dece u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, Srpska pravoslavna crkva je 2022. godine nevino postradalog Slobodana pribrojala liku svetih kao Svetog novomučenika deteta Slobodana Donjokameničkog.

Foto: RTRS Youtube Printscreen

Nakon liturgije, ministar Popović istakao je značaj očuvanja istorijske istine i molitvenog sećanja na sve nevino postradale:

"Danas smo se sabrali na ovom svetom mestu da se, sa verom u Vaskrslog Hrista, pomolimo Svetom novomučeniku detetu Slobodanu Donjokameničkom i svim srpskim novomučenicima Srednjeg Podrinja i Birča, kao i da uznesemo molitve za sve nevino postradale Srbe. Njihova žrtva trajno je uzidana u temelje našeg duhovnog, nacionalnog i istorijskog pamćenja.

Ministar Popović u Drinjači odao počast Svetom novomučeniku detetu Slobodanu Donjokameničkom Foto: Dario Kostantinović

Molitveno sećanje na Svetog novomučenika deteta Slobodana predstavlja čin dubokog poštovanja prema svim nevino postradalim žrtvama i izraz vere, molitve i zajedničkog duhovnog sabranja našeg naroda.

Mučenička žrtva

Sveti novomučenik dete Slobodan Donjokamenički postao je simbol stradanja srpske dece i jedno od najtežih svedočanstava o stradanju srpskog naroda u novijoj istoriji. Njegova mučenička žrtva ostaje trajni podsetnik na stradanje nedužnih i poziva nas da gradimo mir i budućnost zasnovanu na međusobnom poštovanju i razumevanju.

Ministar Popović u Drinjači odao počast Svetom novomučeniku detetu Slobodanu Donjokameničkom Foto: Dario Kostantinović

Naša je obaveza da čuvamo istinu o stradanju svih nevinih srpskih žrtava, da ne dozvolimo reviziju istorije niti pokušaje da se žrtve predstave kao dželati, a dželati kao žrtve. To dugujemo njima, ali i budućim pokolenjima, kako se ovakvo zlo više nikada ne bi ponovilo.

Očuvanje uspomene na Svetog novomučenika deteta Slobodana i njegovo molitveno proslavljanje imaju poseban duhovni i istorijski značaj, jer svedoče o snazi vere i istrajnosti našeg naroda u očuvanju svojih svetinja, identiteta i istorijskog nasleđa. Neka molitve Svetog novomučenika deteta Slobodana Donjokameničkog budu na duhovnu korist i pomoć svima, a njegov primer vere i nevinog stradanja trajno nadahnjuje buduća pokolenja. Vječnaja pamjat Svetom novomučeniku detetu Slobodanu Donjokameničkom i svim srpskim novomučenicima", izjavio je ministar Popović.