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Iako je leto u punom jeku, na oglasima širom Srbije već se uveliko prodaju drva za ogrev. Iskusni prodavci poručuju da je upravo sada najbolje vreme za kupovinu, jer su cene povoljnije, izbor je veći, a drva imaju dovoljno vremena da se osuše i slože do početka grejne sezone.

Svake godine od sredine jula počinje pojačana ponuda ogreva, a mnogi građani upravo tada obezbeđuju zalihe za zimu kako bi izbegli moguće veće troškove.

S. M. iz Leskovca, koji se godinama bavi prodajom ogreva, kaže da kupci koji ne čekaju poslednji trenutak najčešće prođu i jeftinije.

Jeftinije kraj puta

- Idealan period za kupovinu drva je tokom leta, jer ima dovoljno vremena da se lepo osuše i slože. Najgore je kupovati u kasnu jesen, a ima i onih koji ogrev nabavljaju tek u novembru. Tada je potražnja najveća, pa su i cene više. Cena drva kraj puta može biti niža i do 15 evra u odnosu na onu sa prevozom i isporukom - kaže S. M. za Kurir.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Da je sezona prodaje već počela potvrđuju i brojni oglasi koji su se pojavili od sredine jula.

Jedan prodavac u Beogradu nudi suva, isečena i iscepana drva spremna za loženje po ceni od 6.500 dinara, uz besplatnu dostavu na teritoriji celog grada.

U drugom oglasu takođe iz prestonice cena ogrevnog drveta počinje od 6.000 dinara, uz napomenu da su dostupni bukva, grab, cer, hrast i bagrem, kao i ugalj, potpala i drva u džakovima.

Prodavac iz Niša za prvoklasni hrast traži 8.500 dinara, a u cenu je uključena dostava na teritoriji grada.

Na oglasima se može pronaći i bukva po ceni od 75 evra sa prevozom, dok se za one kojima je potreban manji ogrev nude i drva u džakovima.

Pored klasičnih cepanica, pojedini prodavci nude i potpalu, sečene palete i drva upakovana u džakove, što je praktično za domaćinstva koja nemaju prostor za skladištenje većih količina.