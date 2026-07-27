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Kušadasi https://1atravel.rs/destinacija/kusadasi/ već decenijama važi za jednu od najpopularnijih letnjih destinacija na turskoj obali Egejskog mora. Poznat po dugim peščanim plažama, kristalno čistom moru, bogatoj istoriji i živopisnoj atmosferi, ovaj primorski grad podjednako privlači porodice, parove i ljubitelje aktivnog odmora.

Njegovo ime u prevodu znači „Ptičje ostrvo“, po malom ostrvu Güvercin Ada, koje je danas jedan od simbola grada. Šetnja uz marinu, brojni restorani sa pogledom na more, tradicionalni bazari i živahan noćni život samo su deo razloga zbog kojih se gosti Kušadasiju rado vraćaju iz godine u godinu.

Foto: Promo

Osim odmora na plaži, Kušadasi je odlična polazna tačka za istraživanje nekih od najznačajnijih istorijskih lokaliteta Turske. Ljubitelji istorije ne propuštaju obilazak antičkog grada Efesa, jednog od najbolje očuvanih gradova Rimskog carstva, dok se u neposrednoj blizini nalaze i Kuća Bogorodice Marije, jedno od najznačajnijih hrišćanskih hodočasničkih mesta, kao i jedinstveni prirodni fenomen Pamukale, poznat po belim krečnjačkim terasama i termalnim izvorima. Za one koji žele aktivniji odmor organizuju se izleti brodom duž egejske obale, safari ture džipovima, vožnje kvadovima, posete tradicionalnim turskim selima i brojni sportovi na vodi. Ljubitelji kupovine uživaće u velikom izboru prodavnica, modernih tržnih centara i autentičnih bazara, na kojima mogu pronaći lokalne specijalitete, začine, tekstil i ručno rađene suvenire.

Foto: Promo

Nedaleko od Kušadasija, u prelepom zalivu Klaros, nalazi se Aria Claros Beach & Spa Resort 5★https://1atravel.rs/putovanje/aria-claros-beach-spa-resort/, hotel smešten u neposrednoj blizini antičkog svetilišta Klaros i okružen netaknutom prirodom Egejske obale. Renoviran 2016. godine, prostire se na čak 93 hektara brdovitog terena koji se blago spušta ka tirkiznom moru i svojim položajem pruža prelep pogled na Egejsko more.

Hotel raspolaže sopstvenom 275 metara dugom peščanom plažom, gde su ležaljke i suncobrani uključeni u cenu aranžmana, dok se peškiri za plažu dobijaju uz depozit. Veliki broj bazena i akva-parkova dodatno upotpunjuje ponudu, pa je resort odličan izbor za porodice sa decom, ali i za parove koji žele spoj odmora, zabave i relaksacije.

Foto: Promo

Gostima je na raspolaganju 24h All Inclusive koncept, osmišljen tako da tokom čitavog dana obezbedi raznovrsnu gastronomsku ponudu i bogat izbor pića. U glavnom restoranu goste očekuje bogat izbor jela za doručak, ručak i večeru, kao i ponoćna užina, uz dijetalni i veganski meni. Tokom dana dostupne su raznovrsne užine, sladoled na više lokacija, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i poslastičarnica. Uz doplatu su dostupni à la carte restorani, određena uvozna i premium pića, sokovi od sveže ceđenog voća i ostale usluge van koncepta. Posebna pažnja posvećena je najmlađim gostima. Mini Paradise Club, namenjen deci uzrasta od 4 do 12 godina, prostire se na 360 m² zatvorenog i 1.500 m² otvorenog prostora i nudi bogat program aktivnosti prilagođen različitim uzrastima. Tu su i Mini Paradise Aquapark, dečija igrališta i brojni animacioni sadržaji koji porodicama omogućavaju bezbrižan odmor.

Gosti koji žele aktivan odmor mogu birati između brojnih sportskih i rekreativnih sadržaja, među kojima su tenis, mini golf, stoni tenis, streličarstvo, aerobik, waterpolo i sportovi na vodi, dok večernje sate upotpunjuju animacije i zabavni programi. Za potpuno opuštanje na raspolaganju je Spa & Wellness centar, koji se prostire na čak 3.500 m².

Foto: Promo

Na svega 35 kilometara od Kušadasija i 45 kilometara od aerodroma u Izmiru, Aria Claros Beach & Spa Resort 5★https://1atravel.rs/putovanje/aria-claros-beach-spa-resort/ predstavlja odličan izbor za goste koji žele da spoje odmor na obali Egejskog mora sa istraživanjem istorijskih znamenitosti, prirodnih lepota i živopisne atmosfere jednog od najpoznatijih letovališta u Turskoj. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

1/7 Vidi galeriju Kušadasi- Aria Claros Beach & Spa Resort 5★ Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travelhttps://1atravel.rs, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Greenhttps://1agreen.rs. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.bahttps://1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.