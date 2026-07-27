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- Postoje odluke koje ne menjaju samo propise, već menjaju svakodnevni život ljudi. Upravo jednu takvu smo doneli. Usvojene su izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite u zajednici, kojima po prvi put uvodimo uslugu inkluzivnog asistenta - istakla je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski dodaje da će ova usluga biti pre svega namenjena deci i mladima sa autizmom i drugim oblicima invaliditeta nakon završetka školovanja, u trenutku kada prestaje pravo na ličnog pratioca.

- Želimo da upravo tada, kada je podrška najpotrebnija, ne dođe do prekida, već da sistem nastavi da bude oslonac njima i njihovim porodicama. Verujem da je zadatak države da prepozna potrebe ljudi i da na njih odgovori konkretnim rešenjima. Zato nastavljamo da unapređujemo sistem socijalne zaštite, korak po korak, sa ciljem da svako ima priliku za dostojanstven, ispunjen i ravnopravan život - naglasila je ministarka, i zaključila: