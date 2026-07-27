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Srpska pravoslavna crkva u četvrtak obeležava praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija.

U narodu se veruje da se na njen dan ne sme "ni konac u iglu udenuti", ali treba izbegavati i još neke, leti omiljene radnje.

Sveta velikomučenica Marina spada među najznačajnije letnje praznike Srpske pravoslavne crkve, iako njen dan, 30. jul, u kalendaru nije upisan crvenim slovima. U narodu od davnina poštovana kao Ognjena Marija, čijeg se gneva mnogi vernici plaše jer kažnjava plamenom, zaštitnica je seljaka, polja, njiva, letine, trudnica i samrtnika.

Na ikonama je najčešće predstavljena sa krstom i palmom, sa simbolom mučeništva u rukama, sa zmajem pod nogama, a nekad je okružena kućama u plamenu. Sveta velikomučenica Marina − Ognjena Marija, bila je hrišćanska rimska svetiteljka iz 3. veka, koja se poštuje i u pravoslavnoj, i u katoličkoj, i u anglikanskoj crkvi.

Dan njenog pomena je 30. jul. Pošto se slavi usred leta, u srpskoj tradiciji ubraja se u red "ognjevitih" svetaca, zajedno sa Svetim Ilijom, Blagom Marijom i drugima za koje se verovalo da pale ognjem i ubijaju gromovima. Predanje kaže da se tokom tih praznika ne sme raditi u kući ili u polju, kako se na dom ne bi navukao njihov gnev.

Nezamislive muke zbog odanosti Hristu

Velikomučenica Marina rođena je u Antiohiji (današnja Turska) u porodici mnogobožačkog sveštenika Jedesije. O Isusovom životu slušala je od svoje dadilje, te se još kao devojčica zarekla da će mu zavetovati život i da se neće udavati.

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Krstila se u 12. godini, zbog čega je se otac odrekao i odveo kod lokalnog namesnika na pokoru. No, odbila je njegovo naređenje da prinese žrtvu idolima i da se odrekne Hrista, kao i ponudu da mu bude supruga.

Za kaznu, bila je izložena nezamislivim mukama. Izbavila se od davljenja u vodi, a rane od spaljivanja na vatri tajanstveno su zacelile dok je ležala u tamnici. Na kraju je namesnik naredio da joj odseku glavu mačem. Pogubljena je oko 270. godine, u vreme vladavine cara Dioklecijana.

Posle mučeničke smrti 16-godišnje devojke, gotovo u trenutku se u hrišćanstvo preobratilo oko 15.000 ljudi. Mošti svetiteljke postale su čudotvorne, imale su isceliteljsku moć. Nalazile su se u Carigradu do dolaska krstaša, a danas se njena ruka čuva u svetogorskom manastiru Vatoped, drugom po hijerarhiji na Atosu. Deo moštiju je u Albaniji, u selu Langa, iznad Ohridskog jezera, u manastiru Svete Marine.

Poštovana u celom hrišćanskom svetu

Ognjena Marija uživa strahopoštovanje u našem narodu. Mnogim porodicama je i krsna slava, a vernici joj se često zavetuju kako bi ih čuvala od nesreće i štitila od letnjih oluja.

Postoje neznatne razlike između zapadnog i istočnog žitija ove svetice. Jedna od britanskih hrišćanskih legendi bajkovito govori o Satani koji je uzeo formu zmaja, kako bi proždrao sveticu. No, Marija mu je krstom proburazila utrobu i pobednički iskočila iz njegovog stomaka. Još jedan slikoviti mit govori o demonu koji ju je iskušavao sve dok ga nije ubila toljagom.

Ognjena Marija, u zapadnim crkvama poznata kao Sveta Margareta Antiohijska, jedna je od Svetih četrnaest pomoćnica, čiji je udruženi kult naročito poštovan u vreme kuge, Crne smrti, u 14. veku. Marinu je anglikanska crkva beatifikovala 1222. godine. Posvećeno joj je preko 250 hramova širom Engleske, od kojih je najpoznatija Vestminsterska opatija.

Običaji za Ognjenu Mariju

Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velikih letnjih vrućina "gori nebo i zemlja", ne rade nikakvi poslovi. Predanje kaže da one kojima se 30. jula zapali žito, seno ili dom svetica opominje, jer su se ogrešili radeći na njen dan.

A ako čujete grmljavinu, to može da bude i loš znak − veruje se da je pred nama teška i sušna godina, pa i bolest i siromaštvo prema nekim tumačenjima.

Na Ognjenu Mariju treba izbegavati i kupanje u rekama i drugim velikim vodama. Ovu svetiteljku posebno poštuju žene, tako da 30. jula ne rade ni u kući, ni u polju, a narod kaže da "ne valja ni konac u iglu udenuti". Veruje se i da devojke treba da poklone ogledalce mladiću koji im se sviđa, te će ih on zauvek doživljavati kao "svoj odraz u ogledalu".

Zapalite sveću i pomolite se Ognjenoj Mariji u bilo koje doba noći!

O, sveta mučenice Marina, ti si bila živi oganj vere u Gospoda Isusa Hrista i zbog te vere si radosno i bez straha postradala i udostojila se da dobiješ venac mučeništva od Samog Gospoda.

Tvojim svetim podvigom, ti si za sva vremena pokazala da se mogu pobediti naši najveći neprijatelji spasenja - telo i đavo. Zato ti je Gospod podario veliku blagodatnu moć da nam pomažeš u mnogim nevoljama, a posebno u borbi sa zlim demonskim silama. Zbog toga, mi svegrešni i nemoćni pristupamo ti, sveta Marina, i prosimo tvoju blagodatnu pomoć.

Pomozi nam da i mi pobedimo naše telo, koje nas na bezbroj načina vara i kome u svakom zahtevu popuštamo grešeći neprestano. Svojim molitvama Gospodu učini da ustanemo iz blata u kojem se valjamo i da se očistimo od svih telesnih nečistoća kroz duboko i iskreno pokajanje, kako bi mogli da postavimo dobar početak na putu spasenja.

Ali te još više molimo da nam pomogneš u ovoj teškoj i krvavoj nevidljivoj borbi, koju vodimo sa duhovima zlobe i koji su nas prevarili i uvukli u mnoge grehe, a da često toga mi nismo ni svesni. Zato svojim svetim molitvama sa Nebeskih visina odagnaj sve demone koji pletu zamke oko nas i odvode sa puta spasenja.

Oni su svojom zlobom i lukavošću u nama posejali i gordost, i sebičnost, i mržnju, i zavist, i zlobu, i vlastoljublje, i slastoljublje, i srebroljublje i sve druge strasti koje su se u nama odomaćile i postale kao neka druga naša priroda. Zato svojom ognjenom molitvom, mučenice Marina, odagnaj sve te besove koji su se ustremili na nas i pomozi da i mi ustanemo protiv njih jednim novim životom kroz CrkvuHristovu, kroz pokajanje, kroz vrlinski i neporočan život.

Pomozi da se u nama raspali neugasivi oganj ljubavi Božije, kojom si ti tako silno gorela, pa da trepetom bdimo nad svakim svojim delom i mišlju i da dušu ogradimo neprestanom molitvom i Bogomislijem. Tada će demoni bežati od nas sa strahom i neće moći mnogo da nam naškode. Neka bi tvojim svetim molitvama tako poživeli do kraja zemnog života stremeći ka Višnjem svetu.

A kada jednom sa dušama pređemo u carstvo duhova, pomozi da slobodni prođemo kraj zlih vojski satanskih i da se udostojimo da sa radošću uđemo u svetlost Carstva Nebeskog, gde sve vojske Anđela i svih Svetih među kojima i ti lučezarno svetliš, sveta Marina, neprestano slave Presvetu i Životvornu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.