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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su uspešno izvršili vazdušni medicinski transport novorođenčeta iz Univerzitetske kliničke bolnice Mostar na Institut za majku i dete u Beogradu.

Beba, rođena pre dva dana u Trebinju, nakon prvobitnog zbrinjavanja prebačena je u Mostar, odakle je danas, zbog potrebe za nastavkom specijalističkog liječenja, transportovana u Beograd, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Na zahtev nadležnih zdravstvenih ustanova, angažovani su posada i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koji su uspešno realizovali hitan medicinski transport, obezbeđujući da novorođenče u najkraćem mogućem roku stigne u zdravstvenu ustanovu u kojoj će mu biti pružena neophodna medicinska nega.