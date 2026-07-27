Beba rođena pre dva dana hitno prebačena u Beograd: MUP Republike Srpske digao helikopter
Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su uspešno izvršili vazdušni medicinski transport novorođenčeta iz Univerzitetske kliničke bolnice Mostar na Institut za majku i dete u Beogradu.
Beba, rođena pre dva dana u Trebinju, nakon prvobitnog zbrinjavanja prebačena je u Mostar, odakle je danas, zbog potrebe za nastavkom specijalističkog liječenja, transportovana u Beograd, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
Na zahtev nadležnih zdravstvenih ustanova, angažovani su posada i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koji su uspešno realizovali hitan medicinski transport, obezbeđujući da novorođenče u najkraćem mogućem roku stigne u zdravstvenu ustanovu u kojoj će mu biti pružena neophodna medicinska nega.
Kurir/ Blic