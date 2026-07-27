Greške zbog kojih majke mogu da izgube i do 20.000 evra: Ovo morate znati o državnoj subvenciji za prvu nekretninu
Subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine po rođenju deteta predstavljaju ogromnu finansijsku olakšicu, ali jedan pogrešan korak može da košta novca.
Ova izuzetna državna pomoć do 20.000 evra deo je pronatalitetnih mera koje sprovodi Srbija u cilju podsticanja rađanja i podrške roditeljstvu, a Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju izdvojilo je najčešće greške koje se prave prilikom konkurisanja uz jasna uputstva šta je ispravno raditi. Ključno je da se razumeju pravila pre nego što se potpiše kupoprodajni ugovor.
Ne isplaćujte punu cenu i ne uzimajte kredit na ceo iznos
Najčešća i najskuplja greška jeste isplata celokupnog iznosa pre nego što stigne odgovor od države. Dokle god ne dobijete zvanično rešenje o subvenciji, 20 odsto kupoprodajne cene mora ostati neisplaćeno prodavcu. Subvencija nije refundacija i ne služi da se novac vrati naknadno ako je stan u potpunosti isplaćen u kešu ili je pak podignut kredit za celokupnu sumu. Ukoliko prebacite sav novac odjednom, automatski gubite pravo na državnu pomoć.
Ukoliko se kupuje stan u takozvanoj sivoj fazi ili zgradi koja je tek sazidana, ta nepokretnost mora biti zvanično registrovana u Republičkom geodetskom zavodu (RGZ). Tačnije, stan mora imati upisanu predbeležbu u katastru na ime investitora. Bez toga država nema pravni osnov da isplati sredstva.
Kupovina stana u novogradnji: Šta je predbeležba?
A šta je zapravo predbeležba i čemu ona služi? Ona je, da kažemo, "čuvar mesta". Koristi se kad sticanje vlasništva nije potpuno pravno definisano jer se čeka ispunjenje nekog bitnog uslova - na primer, upotrebne dozvole. Predbeležba garantuje da ćete postati punopravni vlasnik čim se ispune svi tehnički i pravni uslovi. A kada se to desi, pretvara se u vlasnički upis.
Kad se subvencija koristi za gradnju kuće, propisi o vlasništvu su rigorozni. Parcela na kojoj se zida, kao i apsolutno sva prateća građevinska dokumentacija moraju da glase isključivo na ime majke. Ako je zemljište u vlasništvu oca, pre podnošenja zahteva mora se izvršiti parcelizacija, legalno izdvajanje posebne parcele koja se potom knjiži na majku.
Majke moraju da ispune ove uslove za državnu pomoć za prvu nekretninu: Prvi korak je sakupljanje dokumentacije
I još dve veoma važne stavke su da samo dobijanje pozitivnog rešenja o subvenciji ne znači da novac automatski leže na račun, odnosno da se isplata vrši tek kad se ispune svi dodatni uslovi koji su taksativno navedeni u samom rešenju, kao i da se na nepokretnost upisuje zabeležba zabrane otuđenja u trajanju od pet godina.
- Plaćanje pune cene unapred: Isplata celokupnog iznosa stana prodavcu pre nego što država donese zvanično rešenje (minimum 20 odsto cene mora ostati neisplaćeno).
- Maksimalno zaduživanje u banci: Podizanje stambenog kredita koji pokriva 100 odsto vrednosti nekretnine, jer subvencija služi za pokrivanje neisplaćenog dela do 20 odsto.
- Kupovina bez predbeležbe: Kupovina stana u izgradnji koji u Katastru (RGZ) nema upisanu predbeležbu na ime investitora.
- Tuđa parcela za gradnju kuće: Zidanje kuće na zemljištu koje se ne vodi isključivo na ime majke (ako je na ocu, obavezna je prethodna parcelizacija).
- Očekivanje novca odmah po rešenju: Zabluda da pozitivno rešenje znači automatsku isplatu, bez ispunjavanja svih dodatnih uslova koji su u njemu navedeni.
- Planiranje brze prodaje: Zanemarivanje pravila zabeležbe u Katastru, koja strogo zabranjuje prodaju, poklanjanje ili prenos vlasništva nad tom nekretninom u narednih pet godina.
Zabrana prodaje stana i uslovi za konačnu isplatu
Zabeležba je zvanična napomena u katastarskim knjigama koja javno objavljuje neku važnu činjenicu ili ograničenje u vezi s nekretninom, a u ovom slučaju državne subvencije ona ukazuje na to da se kupljeni stan ili kuća ne smeju prodati, pokloniti niti na bilo koji drugi način preneti na drugo lice u narednih pet godina od dobijanja subvencije. To je, zapravo, pravna blokada kojom država sprečava eventualne zloupotrebe i brzu preprodaju stanova kupljenih pomoću državnog novca.
Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju, rekla je za Kurir da je ovo "najznačajnija pomoć države za one porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje i najbolji način da pomognemo majkama da obezbede svojoj deci krov nad glavom".
- Naš cilj je da svaka majka koja podnese zahtev dobije subvenciju, zato ih i informišemo da obrate pažnju na sve važne korake tokom procedure. Zahvaljujući strateškim subvencijama države, više od 1.700 majki u Srbiji dobilo je subvenciju. Država je dosad za ove svrhe izdvojila oko 28 miliona evra.
Napomenula je da se svakog meseca održavaju sednice Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, na kojima se odobrava u proseku oko šezdeset zahteva u vrednosti od oko milion evra.
- Naredna sednica Komisije zakazana je za 10. avgust. Ne pravimo pauzu i nema odmora kad su majke u pitanju. Baš danas u Palati Srbija dodeljujemo novih 55 rešenja i dolaze nam majke iz cele Srbije. Samo u ovom mandatu odobreno je 721 rešenje za subvencije za prvu nekretninu u iznosu od ukupno 1.395.455.651,27 dinara ili oko 12 miliona evra.
Ove godine je, dodaje, za tu namenu u budžetu izdvojeno više od 1,1 milijarde dinara, što je znatno više nego prošle godine, kad je za ove namene bilo namenjeno 750 miliona dinara.
- Maksimalan iznos koji se može dobiti je 20.000 evra. Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, a neki od uslova su i da ukupna primanja podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera za tri prethodna meseca moraju biti niža od dve prosečne neto zarade u Srbiji.