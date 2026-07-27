Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju, rekla je za Kurir da je ovo "najznačajnija pomoć države za one porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje i najbolji način da pomognemo majkama da obezbede svojoj deci krov nad glavom".

- Naš cilj je da svaka majka koja podnese zahtev dobije subvenciju, zato ih i informišemo da obrate pažnju na sve važne korake tokom procedure. Zahvaljujući strateškim subvencijama države, više od 1.700 majki u Srbiji dobilo je subvenciju. Država je dosad za ove svrhe izdvojila oko 28 miliona evra.

Napomenula je da se svakog meseca održavaju sednice Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, na kojima se odobrava u proseku oko šezdeset zahteva u vrednosti od oko milion evra.

- Naredna sednica Komisije zakazana je za 10. avgust. Ne pravimo pauzu i nema odmora kad su majke u pitanju. Baš danas u Palati Srbija dodeljujemo novih 55 rešenja i dolaze nam majke iz cele Srbije. Samo u ovom mandatu odobreno je 721 rešenje za subvencije za prvu nekretninu u iznosu od ukupno 1.395.455.651,27 dinara ili oko 12 miliona evra.

Ove godine je, dodaje, za tu namenu u budžetu izdvojeno više od 1,1 milijarde dinara, što je znatno više nego prošle godine, kad je za ove namene bilo namenjeno 750 miliona dinara.

- Maksimalan iznos koji se može dobiti je 20.000 evra. Zahtev za ostvarivanje prava podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta, a neki od uslova su i da ukupna primanja podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera za tri prethodna meseca moraju biti niža od dve prosečne neto zarade u Srbiji.