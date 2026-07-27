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Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima čekaju od 20 do 40 minuta a kamioni od sat do četiri sata.

AMSS je naveo da automobili na prelazu Horgoš sa Mađrskom čekaju 30 minuta da udju u Srbiju.

Dodao je da automobili na prelazu Gradina sa Bugarskom čekaju 40 minuta a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom 20 minuta da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju dva sata, u Šidu četiri sata a na prelazu ; Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom jedan sat da napuste Srbiju.

;Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, dodaje se.

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