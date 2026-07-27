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Turisti iz Srbije koji ovih dana borave u Herceg Novom upozoravaju na novu prevaru koja se, kako navode, dešava na šetalištu.

Pojedinci se predstavljaju kao prodavci karata za izletničke brodove i turistima nude navodne izlete, iako za to nisu ovlašćeni.

Na Instagram stranici „Podgorički vremeplov“ objavljeno je upozorenje da su prevaranti prevarili više od 20 ljudi u samo jednom danu.

– Kako nam je rečeno, danas je na ovaj način prevareno više od 20 ljudi. Savetujemo turistima da karte za izlete kupuju isključivo na zvaničnim prodajnim mestima ili direktno kod ovlašćenih organizatora, te da ne nasedaju na ponude nepoznatih osoba na šetalištu. Ukoliko posumnjate na prevaru, slučaj odmah prijavite nadležnim organima – navodi se u objavi.

Jedna turistkinja tvrdi da je sličnu situaciju doživela i u Perastu.

– I u Perastu su danas bili isti takvi. Zamalo nas nisu napali jer smo odbili vožnju – napisala je ona.

Pojedini građani upozoravaju da ovo nije jedini način na koji prevaranti pokušavaju da dođu do novca turista.

Jedan korisnik naveo je da je u blizini tunela primetio osobe koje prodaju razglednice uz tvrdnju da je novac namenjen manastiru Ostrog.

– Kažu da novac ide Ostrogu, a zapravo ga zadržavaju za sebe. Uvek treba biti na oprezu – napisao je on.

Turistima se savetuje da karte za izlete kupuju isključivo na zvaničnim prodajnim mestima ili direktno na brodovima ovlašćenih organizatora, kao i da ne prihvataju ponude nepoznatih osoba na šetalištima.