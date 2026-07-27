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Mihajlo Vujnović (55), rođen 29. maja 1971. godine u Bečeju, državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Novom Sadu, vodi se kao nestala osoba.

Prema dostupnim informacijama, Mihajlo je nestao 23. jula 2026. godine u Novom Sadu. Poslednji put je viđen u Svetojovanskoj ulici, kada je izašao iz stana, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Visok je oko 190 centimetara, težak oko 85 kilograma, ima crnu kosu i tamno braon oči. U trenutku nestanka sa sobom nije poneo lična dokumenta, mobilni telefon niti neophodne lekove. Takođe, ima zdravstvene poteškoće, zbog čega je njegov hitan pronalazak od izuzetnog značaja.

Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi u Novom Sadu 24. jula 2026. godine.

Ukoliko ste videli Mihajla Vujnovića ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla doprineti njegovom pronalasku, molimo vas da odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete broj 192.