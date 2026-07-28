Kurir i Petrolend donose OSVEŽENJE GODINE: Popust koji ne smete propustiti!
Uz svako izdanje dnevnih novina, danas dobijate poklon: vaučer sa 30% popusta za celodnevno uživanje u najvećem akva parku u regionu – PETROLENDU!
Da, dobro ste pročitali – čitavih 30% popusta na cenu ulaznice! Ovo nije samo ponuda, ovo je vaša karta za nezaboravno leto.
Pogledajte vaučer i uverite se u ponudu!
Evo šta tačno dobijate sa ovim vaučerom:
POPUST OD 30% na pojedinačne celodnevne ulaznice.
Vaučer možete iskoristiti sve do 31.08.2026. godine!
Kako da iskoristite popust?
Jednostavno! Potražite svoj primerak Kurira kod prodavca ili na kiosku. Na blagajni akva parka, pokažite vaučer i odmah dobijate 30% popusta na cenu celodnevne ulaznice.
Ne propustite!
Petrolend je mesto gde se snovi o letnjoj zabavi ostvaruju – sa bazenima sa talasima, toboganima koji oduzimaju dah, lenjom rekom i zabavom za sve generacije.
Podsećamo: Popusti i akcije se ne mogu međusobno kombinovati, a popust važi na pojedinačne celodnevne ulaznice.