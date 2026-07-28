Slušaj vest

Mnogi vozači misle da ih kamera za kontrolu brzine registruje onog trenutka kada je ugledaju pored puta. Međutim, stručnjaci objašnjavaju da to nije tačno – stacionarne kamere brzinu mere tek kada vozilo uđe u njihovu zonu merenja, koja u zavisnosti od sistema može iznositi od desetak do oko stotinu metara.

To znači da vozač nije snimljen čim primeti kameru u daljini, ali ukoliko u zonu merenja uđe brže od dozvoljene brzine, prekršaj će automatski biti evidentiran. Upravo zbog toga mnogi vozači pogreše misleći da je dovoljno da naglo uspore neposredno ispred uređaja.

Saobraćajni stručnjaci upozoravaju da takvo kočenje može biti opasno, naročito na prometnim saobraćajnicama, te da je mnogo bezbednije poštovati ograničenje brzine tokom cele deonice puta.

Stacionarne kamere nisu isto što i policijski radar

Važno je razlikovati kamere za automatsku kontrolu saobraćaja od policijskih radara i laserskih merača brzine.

Dok stacionarne kamere mere vozilo tek kada ono uđe u zonu detekcije, policijski radari mogu registrovati brzinu na znatno većim udaljenostima, zbog čega vozači često i ne primete da su kontrolisani.

Gde se nalaze kamere u Sremu?

Na području Policijske uprave Sremska Mitrovica postavljeno je više sistema za automatsku kontrolu saobraćaja koji evidentiraju prekoračenje brzine, a na pojedinim raskrsnicama i prolazak kroz crveno svetlo.

Stara Pazova

Kamere se nalaze u:

Karađorđevoj ulici,

Ulici kralja Petra I Oslobodioca.

Na ovim lokacijama kontrolišu i brzinu i prolazak kroz crveno svetlo.

Inđija

Kamere za merenje brzine postavljene su u:

Ulici kralja Petra I kod broja 19,

Ulici cara Dušana kod broja 49.

Na raskrsnicama:

Kralja Petra I – Cara Dušana,

Novosadska – Cara Dušana,

Cara Dušana – Kralja Petra I – Novosadska,

kamere evidentiraju i prolazak kroz crveno svetlo.

Ruma

Kamere za kontrolu brzine nalaze se u:

Iriškom drumu,

Glavnoj ulici,

Industrijskoj ulici,

Pavlovačkoj ulici,

Ulici Vladimira Nazora,

Ulici Vuka Karadžića.

Irig

Na području opštine Irig kamere su postavljene u:

Jasku,

Irigu,

Vrdniku,

Krušedolu Prnjavoru.

Na svim ovim lokacijama meri se brzina vozila.

Šta je sa Sremskom Mitrovicom?

Iako mnogi vozači veruju da su kamere postavljene i u Sremskoj Mitrovici, na zvaničnom spisku MUP-a trenutno nema stacionarnih kamera za automatsko sankcionisanje prekoračenja brzine u gradu.

To, međutim, ne znači da kontrole nema. Saobraćajna policija redovno koristi mobilne radare, laserske merače brzine i presretače na području grada, kao i na prilaznim putevima.

Poseban oprez na auto-putu

Vozači koji prolaze kroz Srem auto-putem često zaboravljaju da se na ovoj deonici primenjuje sistem merenja prosečne brzine između naplatnih stanica.

To znači da nije dovoljno usporiti samo kod naplatne rampe ili na mestu gde očekujete kameru. Sistem izračunava koliko vam je vremena bilo potrebno da pređete određenu deonicu, pa će, ukoliko je prosečna brzina veća od dozvoljene, prekršaj biti automatski evidentiran.

Deonice na kojima se meri prosečna brzina obuhvataju pravac od Pećinaca preko Rume i Sremske Mitrovice do Kuzmina i graničnog prelaza Batrovci, kojim svakodnevno prolaze hiljade vozila.

Najčešća greška vozača

Stručnjaci upozoravaju da najveći broj vozača ne bude kažnjen zbog velikog prekoračenja brzine, već zato što pokušava da uspori tek kada ugleda kameru ili policijsku patrolu.

Najsigurniji način da izbegnete kaznu jeste da poštujete ograničenja brzine od trenutka kada znak označi novo ograničenje, a ne tek kada primetite kameru.