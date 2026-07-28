Na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju u oba smera se očekuje veći broj vozila.
amss
ČAK NI NA GRADINI JUTROS NEMA GUŽVE, NA PREŠEVU TEK PAR AUTOMOBILA: Na graničnim prelazima nema ni čekanja, ni zadržavanja (FOTO)
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Na putničkim terminalima graničnih prelaza jutros nema zadržavanja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Kamioni na prelazu Šid čekaju oko pet sati, a na Batrovcima oko dva sata. Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj je umerenog intenziteta.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju u oba smera se očekuje veći broj vozila.
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Vozačima se savetuje da voze umerenom brzinom i budu maksimalno koncentrisani na uslove u saobraćaju. Na brojnim deonicama su u toku radovi, ukazao je AMSS.
Horgoš
Foto: AMSS kamere printscreen
GP Bogorodica ka grčkom Evzoniju
Foto: Borderalarm.com printscreen
Kurir.rs/Beta
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