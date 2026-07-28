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Na putničkim terminalima graničnih prelaza jutros nema zadržavanja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni na prelazu Šid čekaju oko pet sati, a na Batrovcima oko dva sata. Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj je umerenog intenziteta.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju u oba smera se očekuje veći broj vozila. 

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Vozačima se savetuje da voze umerenom brzinom i budu maksimalno koncentrisani na uslove u saobraćaju. Na brojnim deonicama su u toku radovi, ukazao je AMSS.

Horgoš

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Foto: AMSS kamere printscreen

GP Bogorodica ka grčkom Evzoniju

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Foto: Borderalarm.com printscreen

Kurir.rs/Beta

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