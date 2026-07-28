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Evropa će doživeti još jedan intenzivan toplotni talas kako se približavaju jul i avgust. Prema prognozi Severe Weather Europe, toplota dolazi iz Severne Afrike, a velika toplotna kupola će se formirati iznad zapadne i centralne Evrope i Mediterana. To znači da će vruć vazduh ostati iznad istog područja danima, poput poklopca na loncu.

Najgore će prvo biti na Iberijskom poluostrvu i u Francuskoj, gde temperature krajem jula i početkom avgusta često mogu preći 40°C, a na nekim mestima čak dostići 45°C. Nakon toga, najtopliji vazduh će se kretati ka centralnoj Evropi, Italiji, Mađarskoj i severnom Balkanu.

Vrućina stiže i do Balkana

Od sredine nedelje do vikenda, najtopliji vazduh trebalo bi da utiče na centralnu Evropu, Balkan i Mediteran, baš na vrhuncu turističke sezone.

Temperature iznad 40°C očekuju se u dolini reke Po i Toskani, delovima Slovenije, istočnoj Hrvatskoj, severnoj Bosni i Hercegovini, severnoj i centralnoj Srbiji, većem delu Mađarske i zapadnoj Rumuniji.

Foto: Severe Weather Europe

Ostatak Balkana će se takođe snažno zagrejati, ali se tamo očekuju temperature uglavnom između 35 i 39°C. To i dalje znači nekoliko dana opasne vrućine, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, decu i ljude koji rade na otvorenom.

Raste i rizik od požara

Sa visokim temperaturama dolazi i veoma suv vazduh. U tekstu se navodi da će vlažnost vazduha pasti ispod 20 procenata na nekim mestima, što stvara uslove za veoma brzo širenje požara. Rizik je već visok na jugu Francuske i u Španiji, a sa novim toplotnim talasom proširiće se ka Italiji, Alpima i Balkanu.

Noć će takođe biti veliki problem. U delovima Evrope temperature neće pasti dovoljno nisko da bi se ljudi i zgrade ohladili. Takve "tropske noći" su posebno stresne za organizam, jer telo nema dovoljno vremena da se oporavi od dnevne vrućine.