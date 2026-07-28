Čeka nas dve nedelje potpunog pakla! Intenzivan toplotni talas stiže na Balkan, kupola nam donosi ekstremne vrućine
Evropa će doživeti još jedan intenzivan toplotni talas kako se približavaju jul i avgust. Prema prognozi Severe Weather Europe, toplota dolazi iz Severne Afrike, a velika toplotna kupola će se formirati iznad zapadne i centralne Evrope i Mediterana. To znači da će vruć vazduh ostati iznad istog područja danima, poput poklopca na loncu.
Najgore će prvo biti na Iberijskom poluostrvu i u Francuskoj, gde temperature krajem jula i početkom avgusta često mogu preći 40°C, a na nekim mestima čak dostići 45°C. Nakon toga, najtopliji vazduh će se kretati ka centralnoj Evropi, Italiji, Mađarskoj i severnom Balkanu.
Vrućina stiže i do Balkana
Od sredine nedelje do vikenda, najtopliji vazduh trebalo bi da utiče na centralnu Evropu, Balkan i Mediteran, baš na vrhuncu turističke sezone.
Temperature iznad 40°C očekuju se u dolini reke Po i Toskani, delovima Slovenije, istočnoj Hrvatskoj, severnoj Bosni i Hercegovini, severnoj i centralnoj Srbiji, većem delu Mađarske i zapadnoj Rumuniji.
Ostatak Balkana će se takođe snažno zagrejati, ali se tamo očekuju temperature uglavnom između 35 i 39°C. To i dalje znači nekoliko dana opasne vrućine, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, decu i ljude koji rade na otvorenom.
Raste i rizik od požara
Sa visokim temperaturama dolazi i veoma suv vazduh. U tekstu se navodi da će vlažnost vazduha pasti ispod 20 procenata na nekim mestima, što stvara uslove za veoma brzo širenje požara. Rizik je već visok na jugu Francuske i u Španiji, a sa novim toplotnim talasom proširiće se ka Italiji, Alpima i Balkanu.
Noć će takođe biti veliki problem. U delovima Evrope temperature neće pasti dovoljno nisko da bi se ljudi i zgrade ohladili. Takve "tropske noći" su posebno stresne za organizam, jer telo nema dovoljno vremena da se oporavi od dnevne vrućine.
Prema prognozama, ovaj jak vremenski blok mogao bi da se zadrži nad Evropom skoro dve nedelje. To znači dugotrajan toplotni talas, sa temperaturama iznad 40°C u nekoliko zemalja i sve većim rizikom od požara, posebno u Mediteranu i na Balkanu.