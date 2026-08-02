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Snimak nepoznate žene na jednoj peščanoj plaži postao je apsolutni viralni hit na društvenim mrežama, a prizor koji je zabeležen ostavio je javnost u potpunom šoku i izazvao lavinu reakcija. Dok se većina turista za odmor pakuje razmišljajući isključivo o udobnosti, japankama i laganoj odeći, ova misteriozna dama imala je potpuno drugačiju viziju idealnog stajlinga za plažu.

Naime, dok su svi oko nje bili u kupaćim kostimima, ležernim kombinacijama i potpuno bosi na plaži, ova gospođa čvrsto je odlučila da prošeta po plićaku u crnim salonkama s visokom štiklom. Snimak na mreži X prati duhovit natpis: "Gospođa se ne postaje, gospođa se rađa", što je dodatno podstaklo komentare na društvenim mrežama i mnogima popravilo raspoloženje.

Korisnici društvenih mreža navode da im je ova banalna situacija potpuno popravila dan, kao i da video-snimci iz rubrike "Mislio sam da sam sve video" uvek donesu novo iznenađenje.

Bilo da je reč o neprimerenom izboru ili o slobodnoj volji da svako nosi ono što voli, jedno je sigurno - snimak je odlično zabavio sve koji su imali priliku da ga pogledaju i probudio maštu korisnika društvenih mreža, koji su jedva dočekali da ovakvu scenu prokomentarišu.

Iako se i ova dama našla u rubrici "verovali ili ne", pitanje je da li je uspela da nadmaši turistu koji je smislio "genijalan način" kako da na plaži u Budvi zauzme mesto dok se porodica ne okupi.