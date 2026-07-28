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Pre 82 godine, 28. jula 1944, selo Velika kod Plava bilo je poprište jednog od najmonstruoznijih zločina u Drugom svetskom ratu. Nacističke snage i pripadnici SS divizije "Skenderbeg“ ubili su više od 500 civila, među kojima je bilo više od 100 dece.

Pokolj u Velici dogodio se pred kraj rata, u drugoj polovini 1944. godine, kada je bilo jasno ko će biti pobednik ne samo u okupiranoj Jugoslaviji, već i u svetu.

Zločinački upad dogodio se pošto su partizanske jedinice napravile ozbiljne vojne uspehe i nanele velike gubitke nemačkim trupama i njihovim lokalnim saradnicima, uključujući SS diviziju "Skenderbeg".

Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Tog 28. jula stradali su ljudi koji su mahom živeli u Velici, i nisu se povlačili, imajući u vidu dinamiku ratovanja.

Svedočanstva ljudi koji su preživjeli govore o najsvirepijim ubistvima i zločinima, o potresnim scenama i neshvatljivim izlivima mržnje zločinaca prema civilnom stanovništu koje su tamo zatekli.

Rezolucija o genocidu

Skupština Crne Gore je 2022. godine usvojila rezoluciju o genocidu u Pivi i Velici.

Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Na taj dan, pripadnici nacističkih divizija Princ Eugen i Skenderbeg, potpomognutih balistima iz Metohije i vulnetarima iz Plava i Gusinja, kao i muslimanskom milicijom pod komandom hodže Osmana Rastodera iz Bihora, počinili su jedan od najmonstruoznijih zločina u Drugom svetskom ratu u Evropi.

Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici utvrdio je na osnovu verodostojnih izvora i uz primenu naučnih metoda, da je na najbrutalniji, bestijalni način, svirepo likvidirano 520 žena, dece i nemoćnih staraca.

Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Vadili decu iz majčine utrobe

Svaka četvrta žrtva tog pokolja bilo je dete. Od 114 dece ubijenih u Velici, njih 14 su bile bebe, a devetoro dece izvađeno je kamenom iz majčine utrobe.

- U toku je provera još za više od 200 stradalih, saopšteno je za Novosti iz ovog Tima.

- Znamo svi da je licem na današnji dan 1944. godine, ovde i okolnim selima i zaseocima izvršen nebivali zločin nad našim golorukim, nedužnim narodom, starcima, ženama i decom. Za samo dva sata krvnik i sabrat mu po handžaru kako je naknadno utvrđeno, poklali su i pobili na razne monstruozne načine i spalili 564 lica, pri čemu ovaj broj nije konačan. Od toga 174 deteta, od 15 godina pa naviše. U tom besomučnom piru 11 dece izvadili su majkama iz utroba. Do tad ovaj čudesni predeo koji je bio ispunjen pesmom dečjom grajom i životom, postala je avet i muk, deo je besede patrijarha srpskog Porfirija, prilikom obeležavanja 80 godina od genocida u Velici.

Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Patrijarh srpski je tada pozvao po ''da u svom srcu, umu i krvotoku, zanovimo sećanje na svete velikomučenike, koji su promislom Božijim slika ovdašnjeg stradanja nedužne dece i majke i bespomoćnih staraca, krivih samo zato što su bili pravoslavni, i smo zato što su bili Srbi!''.

Neverovatno je, da, iako je nepobitno utvrđeno da su zlikovci nacisti sa istomišljenicima i slugama sa Kosmeta i severa Crne Gore, od kojih bez obzira što se znalo za njihovo učešće u genocidu niko nije nikada odgovarao u FNRJ i kasnije u SFRJ, kamama, vešanjem, odsecanjem udova i paljenjem u kućama likvidirali i 58 dece uzrasta do 10 godina!

Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

- Dece do 15 godina likvidirano je 34. Momčića do 18 godina umoreno je 23, a nešto starijih, onih do 20 godina ubijeno je 21. Zlikovci su ubijali i starine od 70 godina, njih čak 30, ali i one nemoćne, do 80 leta. Zlikovci su u krvavom piru ubili njih 14 a nisu poštedeli ni četiri starca od 90 godina, crni su podaci do kojih je došao Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici...

Kurir/ RTNK.me/ Novosti