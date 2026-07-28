Slušaj vest

Pre 82 godine, 28. jula 1944, selo Velika kod Plava bilo je poprište jednog od najmonstruoznijih zločina u Drugom svetskom ratu. Nacističke snage i pripadnici SS divizije "Skenderbeg“ ubili su više od 500 civila, među kojima je bilo više od 100 dece.

Pokolj u Velici dogodio se pred kraj rata, u drugoj polovini 1944. godine, kada je bilo jasno ko će biti pobednik ne samo u okupiranoj Jugoslaviji, već i u svetu.

Zločinački upad dogodio se pošto su partizanske jedinice napravile ozbiljne vojne uspehe i nanele velike gubitke nemačkim trupama i njihovim lokalnim saradnicima, uključujući SS diviziju "Skenderbeg".

selo Velika opština Plav masakr (2).png
Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Tog 28. jula stradali su ljudi koji su mahom živeli u Velici, i nisu se povlačili, imajući u vidu dinamiku ratovanja.

Svedočanstva ljudi koji su preživjeli govore o najsvirepijim ubistvima i zločinima, o potresnim scenama i neshvatljivim izlivima mržnje zločinaca prema civilnom stanovništu koje su tamo zatekli.

Rezolucija o genocidu

Skupština Crne Gore je 2022. godine usvojila rezoluciju o genocidu u Pivi i Velici

selo Velika opština Plav masakr (4).png
Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Na taj dan, pripadnici nacističkih divizija Princ Eugen i Skenderbeg, potpomognutih balistima iz Metohije i vulnetarima iz Plava i Gusinja, kao i muslimanskom milicijom pod komandom hodže Osmana Rastodera iz Bihora, počinili su jedan od najmonstruoznijih zločina u Drugom svetskom ratu u Evropi.

Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici utvrdio je na osnovu verodostojnih izvora i uz primenu naučnih metoda, da je na najbrutalniji, bestijalni način, svirepo likvidirano 520 žena, dece i nemoćnih staraca.

selo Velika opština Plav masakr (5).png
Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Vadili decu iz majčine utrobe

Svaka četvrta žrtva tog pokolja bilo je dete. Od 114 dece ubijenih u Velici, njih 14 su bile bebe, a devetoro dece izvađeno je kamenom iz majčine utrobe.

- U toku je provera još za više od 200 stradalih, saopšteno je za Novosti iz ovog Tima.

Ne propustiteDruštvoOVO JE JUNAK KOJI JE OSVETIO KRAGUJEVAČKE ĐAKE! VITEZ PRAVOSLAVLJA VESELIN ŠIJAKOVIĆ! Levom rukom ščepao sam za kosu gestapovskog oficira, glavu mu pribio uz jastuk, a desnom rukom sam mu zario nož u srce! A sina mu sigurno znate

- Znamo svi da je licem na današnji dan 1944. godine, ovde i okolnim selima i zaseocima izvršen nebivali zločin nad našim golorukim, nedužnim narodom, starcima, ženama i decom. Za samo dva sata krvnik i sabrat mu po handžaru kako je naknadno utvrđeno, poklali su i pobili na razne monstruozne načine i spalili 564 lica, pri čemu ovaj broj nije konačan. Od toga 174 deteta, od 15 godina pa naviše. U tom besomučnom piru 11 dece izvadili su majkama iz utroba. Do tad ovaj čudesni predeo koji je bio ispunjen pesmom dečjom grajom i životom, postala je avet i muk, deo je besede patrijarha srpskog Porfirija, prilikom obeležavanja 80 godina od genocida u Velici.

selo Velika opština Plav masakr (7).png
Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

Patrijarh srpski je tada pozvao po ''da u svom srcu, umu i krvotoku, zanovimo sećanje na svete velikomučenike, koji su promislom Božijim slika ovdašnjeg stradanja nedužne dece i majke i bespomoćnih staraca, krivih samo zato što su bili pravoslavni, i smo zato što su bili Srbi!''.

Neverovatno je, da, iako je nepobitno utvrđeno da su zlikovci nacisti sa istomišljenicima i slugama sa Kosmeta i severa Crne Gore, od kojih bez obzira što se znalo za njihovo učešće u genocidu niko nije nikada odgovarao u FNRJ i kasnije u SFRJ, kamama, vešanjem, odsecanjem udova i paljenjem u kućama likvidirali i 58 dece uzrasta do 10 godina!

selo Velika opština Plav masakr (6).png
Foto: screenshot YT/KvadraturaKrugaRTS

- Dece do 15 godina likvidirano je 34. Momčića do 18 godina umoreno je 23, a nešto starijih, onih do 20 godina ubijeno je 21. Zlikovci su ubijali i starine od 70 godina, njih čak 30, ali i one nemoćne, do 80 leta. Zlikovci su u krvavom piru ubili njih 14 a nisu poštedeli ni četiri starca od 90 godina, crni su podaci do kojih je došao Tim za utvrđivanje istine o genocidu u Velici...

Kurir/ RTNK.me/ Novosti

Ne propustiteDruštvoBAKA ANĐA (94) PREŽIVELA 3 RATA: Bojala sam se da će me zaklati, mislila sam bolje da me upucaju nego to! Videla sam zločine! FOTO
untitled1.jpg
DruštvoSRBIN KOJI JE TERAO DECU U KRAGUJEVCU NA STRELJANJE: Stigla ga kazna 30 godina posle rata, ovako su zločincu presudili u Minhenu!
3659018-0604fotodejandjusic2-edit-copy.jpg
Društvo81 GODINA OD BRUTALNOG ZLOČINA NA TERAZIJAMA: Na današnji dan Nemci streljali i obesili o bandere petoricu srpskih rodoljuba
1263141-0816privatnaarhivavesanjenaterazijamabeograd1941muzejrevolucijenarodajugoslavije3-ls.jpg
DruštvoSEĆANJE NA ZLOČIN IZ DRUGOG SVETSKOG RATA: Nemci zverski ubili i bebu od tri dana!
0602-streljanje.jpg

02:02
"OVO SU RANE KOJE DECENIJAMA NEĆE ZACELITI" Stručnjaci o godišnjici rata u Ukrajini za Kurir televiziju: "Ostala je trajna posledica između dva bliska naroda" Izvor: Kurir televizija