Slušaj vest

Danas ćemo uživati u pravom letnjem vremenu. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) biće sunčano i toplo.

- Vetar će biti slab i umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepena - navodi se na sajtu RHMZ.

- Od četvrtka će biti sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepena - dodaje se.

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Vladimir Sporčić

Prema najnovijim kartama meteoalarma Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pakleni toplotni talas ulazi u svoju najkritičniju fazu!

Danas će na snazi biti narandžasti alarm u Bačkoj, Banatu, Pomoravlju i na jugoistoku Srbije, dok će ostatak zemlje, uključujući i Beograd, prekriti žuto upozorenje.

Foto: RHMZ Printscreen

Međutim, pravi meteorološki šok stiže u četvrtak, 30. jula, kada će na teritoriji cele Srbije biti na snazi narandžasti meteo alarm! RHMZ je izdao upozorenje za sve regione - od severa Vojvodine i Beograda, preko Šumadije, Zapadne i Istočne Srbije, pa sve do samog juga i Kosova i Metohije.

Foto: RHMZ Printscreen

Ovakav stepen upozorenja znači da je vreme izuzetno opasno, te da prognozirane tropske temperature mogu izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe kod ljudi i životinja.

Pred nama su dani sa vrlo visokim UV zračenjem na teritoriji cele Srbije! Meteorolozi i lekari apeluju na oprez jer Sunce postaje izuzetno opasno, a opasne ljubičaste i crvene zone zahvatiće gotovo sve delove zemlje.

Skače i UV indeks

Danas će vrlo visok UV indeks (vrednosti od 8 do 10) zahvatiti celu Srbiju. Beograd i Vojvodina skaču na opasnih 8, dok će na Zlatiboru, Kopaoniku, Sjenici, Prizrenu, Peći, Vranju i Prištini UV indeks iznositi čak 9.

Usled očekivane biometeorološke situacije danas se naročit oprez preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima.

"Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i jake glavobolje. U najtoplijem delu dana svima se savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od Sunca, dok je u saobraćaju neophodna povećana pažnja", navodi se na sajtu RHMZ.

Četvrtak donosi najkritičnije vrednosti zračenja u ovoj nedelji- skoro cela Srbija obojena je u crveno sa indeksom 8!

Jedina svetla tačka biće Smederevska Palanka, koja će jedina ostati u narandžastoj zoni (UV indeks 7), dok će većina mesta u zemlji imati izuzetno visok indeks 8.

Ekstremno visoke vrednosti od čak 9 u četvrtak biće zabeležene u sledećim mestima:

Zlatibor

Kopaonik

Sjenica

Leskovac

Dimitrovgrad

Peć

Prizren

Priština

Vranje