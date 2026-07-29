Slušaj vest

Danas ćemo uživati u pravom letnjem vremenu. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) biće sunčano i toplo.

- Vetar će biti slab i umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 31 do 35 stepena - navodi se na sajtu RHMZ.

- Od četvrtka će biti sunčano i sve toplije sa maksimalnom temepraturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepena - dodaje se.

Upozorenje, termometar vrućine
Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Vladimir Sporčić

Prema najnovijim kartama meteoalarma Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), pakleni toplotni talas ulazi u svoju najkritičniju fazu!

Danas će na snazi biti narandžasti alarm u Bačkoj, Banatu, Pomoravlju i na jugoistoku Srbije, dok će ostatak zemlje, uključujući i Beograd, prekriti žuto upozorenje.

Od četvrtka 29. jula kreće novi toplotni talas i visoke temperature.
Foto: RHMZ Printscreen

Međutim, pravi meteorološki šok stiže u četvrtak, 30. jula, kada će na teritoriji cele Srbije biti na snazi narandžasti meteo alarm! RHMZ je izdao upozorenje za sve regione - od severa Vojvodine i Beograda, preko Šumadije, Zapadne i Istočne Srbije, pa sve do samog juga i Kosova i Metohije.

meteoalarm1.jpg
Foto: RHMZ Printscreen

Ovakav stepen upozorenja znači da je vreme izuzetno opasno, te da prognozirane tropske temperature mogu izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe kod ljudi i životinja.

Pred nama su dani sa vrlo visokim UV zračenjem na teritoriji cele Srbije! Meteorolozi i lekari apeluju na oprez jer Sunce postaje izuzetno opasno, a opasne ljubičaste i crvene zone zahvatiće gotovo sve delove zemlje.

Skače i UV indeks

Danas će vrlo visok UV indeks (vrednosti od 8 do 10) zahvatiti celu Srbiju. Beograd i Vojvodina skaču na opasnih 8, dok će na Zlatiboru, Kopaoniku, Sjenici, Prizrenu, Peći, Vranju i Prištini UV indeks iznositi čak 9. 

Usled očekivane biometeorološke situacije danas se naročit oprez preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima.

"Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i jake glavobolje. U najtoplijem delu dana svima se savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od Sunca, dok je u saobraćaju neophodna povećana pažnja", navodi se na sajtu RHMZ.

Četvrtak donosi najkritičnije vrednosti zračenja u ovoj nedelji- skoro cela Srbija obojena je u crveno sa indeksom 8!

Jedina svetla tačka biće Smederevska Palanka, koja će jedina ostati u narandžastoj zoni (UV indeks 7), dok će većina mesta u zemlji imati izuzetno visok indeks 8.

Ekstremno visoke vrednosti od čak 9 u četvrtak biće zabeležene u sledećim mestima:

  • Zlatibor
  • Kopaonik
  • Sjenica
  • Leskovac
  • Dimitrovgrad
  • Peć
  • Prizren
  • Priština
  • Vranje

Savet lekara: Prilikom ovakvih vrednosti UV zračenja koža može izgoreti za samo desetak minuta. Ne izlažite se direktnom sunčevom zračenju u periodu od 11 do 17 časova, nosite laganu odeću, šešire, naočare za sunce i obavezno koristite zaštitne kreme sa visokim SPF faktorom.

Ne propustiteDruštvoČeka nas dve nedelje potpunog pakla! Intenzivan toplotni talas stiže na Balkan, kupola nam donosi ekstremne vrućine
toplotni talas
DruštvoSrbiju čeka najjači toplotni udar ovog leta! Biće 40 stepeni u hladu sve do ovog datuma: Detaljna prognoza Slobodana Sovilja za avgust
Slobodan Sovilj vrućina leto žega visoke temperature
DruštvoOvog datuma stiže tropski pakao, kuvaćemo se na 40 stepeni: Nedeljko Todorović otkrio prognozu za avgust - Spremite se
Nedeljko Todorović termometar
DruštvoRHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE ZA NOĆ PRED NAMA! Pljuskovi i grmljavina stižu u ove delove Srbije, a onda sledi OBRT: Od ovog dana pakao od 40 STEPENI!
Kiša