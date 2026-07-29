Visoke temperature mogu da pojačaju alergijske reakcije jer povećavaju količinu polena, pogoduju razvoju buđi i grinja i čine imuni sistem osetljivijim na alergene

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Sledeće nedelje očekuje se povećana koncentracija polena ambrozije, što može doneti pojačane tegobe osobama koje su osetljive na ovaj jak alergen. Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih mera koje mogu pomoći u smanjenju izloženosti i ublažavanju simptoma.

Sezona ambrozije donosi pojačane tegobe osobama osetljivim na njen polen.

Porast koncentracije polena ambrozije

- U narednim nedeljama očekuje se porast koncentracije polena ambrozije, a ovo su saveti za zaštitu. Držite prozore zatvorene ujutru i po vetrovitom vremenu - navodi se na Instagram stranici Nacionalnog udruženja "Alergija i ja".

Povećana koncentracija polena ambrozije Foto: Profimedia

Nosite naočare za sunce na otvorenom.

Perite kosu nakon boravka napolju

- Tuširajte se i perite kosu nakon boravka napolju. Presvucite se i operite odeću koja je bila napolju. Koristite prečišćivače vazduha u zatvorenim prostorijama - dodaje se.

Uz nekoliko jednostavnih navika možete smanjiti izloženost polenu i ublažiti svakodnevne simptome.

Stručnjaci savetuju da se redovno prati koncentracija polena, da se izbegava duži boravak na otvorenom u periodima kada je nivo polena visok, kao i da se mere zaštite primenjuju i nakon povratka kući.

Agencija za zaštitu životne sredine

Iz Agencije za zaštitu životne sredine navode za Kurir da se od sledeće nedelje očekuje postepeno povećanje koncentracije polena ambrozije u vazduhu.

- Ipak, reč je i dalje o niskim koncentracijama. Ova informacija je pre svega značajna za osobe koje su u procesu alergenske imunoterapije, jer je poznato da se, nakon pojave polena ambrozije u vazduhu, započinjanje imunoterapije više ne preporučuje - navode.

Foto: Gradsko zelenilo

Kada je reč o lokacijama u Beogradu, nije moguće precizno izdvojiti delove grada u kojima se beleže najviše koncentracije polena.

"Polen se može prenositi i do 100 km"

- Polen se vazdušnim strujanjima može prenositi i do 100 km, pa njegova koncentracija zavisi od meteoroloških uslova, pre svega pravca i jačine vetra, a ne isključivo od neposrednog prisustva biljaka na određenom lokalitetu - ističu iz Agencije za zaštitu životne sredine i dodaju:

- Prema našem dugogodišnjem iskustvu, ambrozija je najzastupljenija na nasipima, zapuštenom građevinskom zemljištu i drugim neobrađenim površinama. Slična situacija je i u drugim gradovima Srbije. Koncentracije polena zavise kako od pravca vetra, tako i od uspešnosti mera suzbijanja ambrozije pre cvetanja. Dugogodišnja merenja pokazuju da se rasprostranjenost ove biljke širi sa severa ka jugu, pa se već godinama niže koncentracije polena beleže u Nišu, Vranju, kao i na području Zaječarskog okruga.