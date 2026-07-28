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Ministarstvo prosvete pokrenulo je i aktivno radi na rešavanju pitanja deficita nastavničkog kadra iz pet predmeta - fizika, hemija, geografija, matematika i biologija i svake godine dodeljuje mesečne stipendije za studente koji se školuju za nedostajuća zanimanja, saopštili su iz resornog ministarstva.

- Zajedno sa premijerom Macutom i nadležnim zavodima, upravama fakulteta i drugim stručnjacima aktivno radimo na prevazilaženju ove situacije i pronalaženju rešenjima za nedostatak nastavničkog kadra za određene predmete u osnovnim i srednjim školama - rekao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.

Ministar je podsetio da je lično predložio i pokrenuo inicijativu da se profesorska zvanja iz pojedinih predmeta proglase deficitarnim, čime bi se omogućila korekcija obračunskih koeficijenta i uvećala zarada nastavnika iz ovih oblasti.

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- Pokrenuta je i inicijativa da se programi iz ovih oblasti i nastavnički poziv učine atraktivnijim i pristupačnijim za buduće studente. Na sastanku koji je održan pre desetak dana istaknuta je potreba da se promene i kurikulumi na fakultetima kako bi se budući studenti opredeljivali za nastavnička zanimanja - reagujući na saopštenje stranke "Srce".

On je naveo da je predloženo da se formiraju radne grupe pri fakultetima koje bi do septembra dostavile svoje predloge i analizu standarda postignuća učenika i ishoda učenja iz određenih oblasti, a nakon toga mešovita radna grupa sa ciljem objedinjavanja i operacionalizacije predloženih rešenja.