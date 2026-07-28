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Građani koji parkiranje plaćaju putem mobilnog telefona od sada mogu da koriste unapređenu aplikaciju Parking servisa, koja donosi niz novih funkcija, od automatskog određivanja zone u kojoj se vozilo nalazi, preko jednostavnijeg plaćanja parkinga u garažama, do obaveštenja o isteku parkiranja i eventualnom premeštanju vozila.

Parking servis predstavio je novu verziju svoje mobilne aplikacije, dostupnu besplatno za Android i iPhone uređaje, sa ciljem da vozačima olakša svakodnevno parkiranje. Nakon preuzimanja aplikacije sa Google Play ili App Store prodavnice, korisnike očekuje novo vizuelno okruženje, ali i brojne funkcionalnosti koje omogućavaju brže plaćanje i bolju kontrolu nad parkiranjem.

Jedna od najznačajnijih novina jeste opcija preciznog lociranja vozila, zahvaljujući kojoj aplikacija može da pomogne korisnicima da lako utvrde u kojoj se parking zoni nalaze, nakon čega je dovoljno da izaberu zonu i izvrše uplatu. Iz Parking servisa preporučuju korišćenje deponovanih sredstava kao najbržeg i najefikasnijeg načina plaćanja.

Foto: JKP Parking servis printscreen

- Najnoviju verziju aplikacije Parking servis možete preuzeti besplatno sa Google Play i App Store prodavnica. Po instaliranju aplikacije na vaš mobilni telefon, primetićete novo vizuelno okruženje, kao i nove mogućnosti. Ako niste sigurni u kojoj ste zoni parkirali, pritisnite taster, čime ćete inicirati precizno lociranje. Nakon izbora zone, možete platiti uslugu. Preporučujemo da plaćanja obavljate iz deponovanih sredstava, jer je to najefikasniji način plaćanja - objasnili su iz Parking servisa i dodali:

Odlazak na blagajnu prošlost

1/5 Vidi galeriju Nova aplikacija Parking servisa Foto: JKP Parking servis printscreen

- Pregled svih vaših transakcija možete brzo i jednostavno obaviti u sekciji "Novčanik". Parking servis ne prikuplja i ne čuva podatke o platnim karticama, već se svi detalji neophodni za transakcije nalaze kod poslovne banke. U sekciji "Garaža" plaća se parkiranje u garažama i parkiralištima. Odlazak na blagajnu ili platnu stanicu je prošlost. Za plaćanje je neophodno da se slika parking karta i aplikacija automatski prepoznaje broj za naplatu. Nakon uspešnog plaćanja, na raspolaganju imate 15 minuta da svoje vozilo izvezete iz objekta. U sekciji "Profil" nalaze se sva potrebna podešavanja vaše aplikacije: izbor jezika, dodavanje, brisanje i izbor omiljene registarske oznake ili platne kartice. Ovde se kontroliše i prijem notifikacija, za koje savetujemo da uvek budu aktivirane, kako biste trenutno bili informisani o isteku parkiranja, izdatoj elektronskoj dnevnoj parking karti, prenosu ili premeštanju svih vaših vozila koja su sačuvana u aplikaciji.

01:58 Nova aplikacija Parking servisa Izvor: Parking servis