Velika novina za vozače! Parking više nećete plaćati kao do sada, aplikacija dobila novu opciju VIDEO
Građani koji parkiranje plaćaju putem mobilnog telefona od sada mogu da koriste unapređenu aplikaciju Parking servisa, koja donosi niz novih funkcija, od automatskog određivanja zone u kojoj se vozilo nalazi, preko jednostavnijeg plaćanja parkinga u garažama, do obaveštenja o isteku parkiranja i eventualnom premeštanju vozila.
Parking servis predstavio je novu verziju svoje mobilne aplikacije, dostupnu besplatno za Android i iPhone uređaje, sa ciljem da vozačima olakša svakodnevno parkiranje. Nakon preuzimanja aplikacije sa Google Play ili App Store prodavnice, korisnike očekuje novo vizuelno okruženje, ali i brojne funkcionalnosti koje omogućavaju brže plaćanje i bolju kontrolu nad parkiranjem.
Jedna od najznačajnijih novina jeste opcija preciznog lociranja vozila, zahvaljujući kojoj aplikacija može da pomogne korisnicima da lako utvrde u kojoj se parking zoni nalaze, nakon čega je dovoljno da izaberu zonu i izvrše uplatu. Iz Parking servisa preporučuju korišćenje deponovanih sredstava kao najbržeg i najefikasnijeg načina plaćanja.
- Najnoviju verziju aplikacije Parking servis možete preuzeti besplatno sa Google Play i App Store prodavnica. Po instaliranju aplikacije na vaš mobilni telefon, primetićete novo vizuelno okruženje, kao i nove mogućnosti. Ako niste sigurni u kojoj ste zoni parkirali, pritisnite taster, čime ćete inicirati precizno lociranje. Nakon izbora zone, možete platiti uslugu. Preporučujemo da plaćanja obavljate iz deponovanih sredstava, jer je to najefikasniji način plaćanja - objasnili su iz Parking servisa i dodali:
Odlazak na blagajnu prošlost
- Pregled svih vaših transakcija možete brzo i jednostavno obaviti u sekciji "Novčanik". Parking servis ne prikuplja i ne čuva podatke o platnim karticama, već se svi detalji neophodni za transakcije nalaze kod poslovne banke. U sekciji "Garaža" plaća se parkiranje u garažama i parkiralištima. Odlazak na blagajnu ili platnu stanicu je prošlost. Za plaćanje je neophodno da se slika parking karta i aplikacija automatski prepoznaje broj za naplatu. Nakon uspešnog plaćanja, na raspolaganju imate 15 minuta da svoje vozilo izvezete iz objekta. U sekciji "Profil" nalaze se sva potrebna podešavanja vaše aplikacije: izbor jezika, dodavanje, brisanje i izbor omiljene registarske oznake ili platne kartice. Ovde se kontroliše i prijem notifikacija, za koje savetujemo da uvek budu aktivirane, kako biste trenutno bili informisani o isteku parkiranja, izdatoj elektronskoj dnevnoj parking karti, prenosu ili premeštanju svih vaših vozila koja su sačuvana u aplikaciji.
- U bočnom meniju nalaze se obaveštenja za sva vozila koja su sačuvana u aplikaciji: servisne informacije, izdate elektronske dnevne parking karte, istek parkiranja, preneto ili premešteno vozilo, korisni linkovi i podrška korisnicima nalaze se na jednom mestu, a svako nepročitano obaveštenje obeleženo je crvenom tačkom. Mobilna aplikacija Parking servis: parkirajte brže, platite lakše.