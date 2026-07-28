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U svetu u kom veštačka inteligencija za samo nekoliko sekundi piše sastave, prevodi tekstove i rešava složene zadatke, svaki roditelj u Srbiji s pravom se pita: Čemu danas zapravo učimo našu decu i da li ih škola sprema za stvarni život?

Tradicionalni obrazovni sistem, nastao još u prošlom veku, i dalje se uglavnom oslanja na bubanje podataka i puku reprodukciju gradiva za ocenu. Međutim, u svetu koji se menja iz dana u dan, sama memorija je izgubila vrednost. Današnjem društvu i budućim poslodavcima više nisu potrebna deca koja znaju definicije napamet, već mladi ljudi koji znaju da razmišljaju svojom glavom, povezuju informacije i rešavaju probleme.

Upravo zato sve više roditelja u Srbiji shvata da uspeh u životu ne dolazi od „poklonjenih petica”, već od izgrađenog samopouzdanja, praktičnih veština i znanja koje se odmah može primeniti. 3 ključne stvari koje moderna škola mora da pruži vašem detetu: Primenljivo znanje umesto suvoparnih predmeta: U stvarnom životu i poslu predmeti nisu odvojeni. Moderna škola uči decu da kroz praktične projekte istovremeno koriste matematiku, jezike, digitalne i AI alate. Tako razvijaju logiku i širinu uma koja im sutra garantuje uspeh na bilo kom fakultetu.

Dvostruka diploma kao ulaznica za celokupan svet: Svet više nema granica. Mogućnost da učenici u Srbiji, kroz akreditovane međunarodne programe (poput američkog AIS programa), paralelno s domaćom steknu i priznatu inostranu diplomu drastično im olakšava upis na prestižne domaće i svetske fakultete – bez stresa i pakla prijemnog.

Mentori koji menjaju privatne časove: Kada se radi u malim odeljenjima, profesor nije nedodirljivi autoritet, već mentor koji se posvećuje svakom učeniku ponaosob. Gradivo se u potpunosti usvaja na časovima, što roditeljima štedi novac, a decu oslobađa stresa i stalnih privatnih časova kod kuće.

Foto: Promo

Gimnazija Konstanta: Mesto gde znanje postaje prava vrednost Smeštena u modernom i potpuno bezbednom kompleksu Lux 51 na Bežanijskoj kosi, Gimnazija Konstanta nastala je sa jasnim ciljem – da srednje obrazovanje vrati njegovom pravom smislu: stvaranju samostalne, sigurne i uspešne dece.

Spojem nacionalnog plana i prestižnog internacionalnog programa, uz rad sa savremenim tehnologijama i individualni pristup svakom đaku, Gimnazija Konstanta pruža okruženje u kom se uči s razumevanjem, u zdravoj atmosferi i bez gubljenja vremena na nepotrebne teorije. Za roditelje koji svojoj deci žele da obezbede sigurnu budućnost, izbor prave škole prestaje da bude svakodnevna briga i postaje najbolja investicija u njihov život. Upis prve generacije je u toku! Broj mesta u odeljenjima je striktno ograničen kako bi se očuvao najviši kvalitet nastave i posvećenost svakom učeniku. Lokacija: Kompleks Lux 51, Bežanijska kosa, Beograd