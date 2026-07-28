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Neobična situacija iz kafića u Novoj Varoši postala je viralna na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara.

Naime, gost jednog ugostiteljskog objekta na Zlatarudoživeo je pravo iznenađenje kada mu je konobar doneo fiskalni račun.

Kada je pogledao specifikaciju troškova, pored poručenog pića, na računu je stajala jedna potpuno neočekivana stavka koja je morala biti plaćena.

Ugostitelji su ovom gostu naplatili okruglo 500 dinara za - "boravak kućnog ljubimca za stolom".

Ono što je mnogima upalo u oči i dodatno ih šokiralo jeste činjenica da je ovaj iznos bio viši od cene samog pića - obična nes kafa u istom tom restoranu koštala je 460 dinara.

Iako su mnogi svesni da restorani danas imaju posebna pravila za goste sa psima, naplata ove usluge preko zvaničnog fiskalnog računa podigla je veliku prašinu.

Ova situacija se dogodila 2024. godine, a sada je ponovo isplivao račun na internetu u rubrici "bizarnosti" i ponovo podelio korisnike društvenih mreža.

Dok jedni podržavaju pravo ugostitelja da naplate dodatno održavanje prostora ukoliko dozvoljavaju ulazak životinjama, drugi smatraju da je ovakav način naplate potpuno neobičan i ističu da bi gosti o ovakvim troškovima morali da budu obavešteni unapred.

Bilo kako bilo, mora se priznati da je ovo zaista neobična situacija koja se ne vidi često u Srbiji.