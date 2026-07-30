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Nesvakidašnja i veoma emotivna prosidba u pravoslavnom hramu osvojila je društvene mreže nakon što je objavljena na Instagram stranici 017dn.

Mladić je, odmah po završetku Svete liturgije, kleknuo pred svoju izabranicu i pred okupljenim vernicima zatražio njenu ruku, a dirljiva scena izazvala je ovacije i gromoglasan aplauz prisutnih.

Uz objavljeni video navodi se da se prosidba dogodila nakon bogosluženja, pred sveštenstvom i vernim narodom.

Prosidba na najlepšem mestu

- Nakon Svete liturgije, pred sveštenstvom i vernim narodom, dogodio se trenutak koji će se dugo pamtiti. Mladić je kleknuo pred svoju izabranicu i zaprosio je u hramu, na mestu gde se nebo i zemlja susreću, a srca i molitve spajaju. Neka ih Gospod blagoslovi i vodi kroz zajednički život u ljubavi, veri i slozi - navedeno je u objavi.

Foto: Instagram Printscreen/017_dn

Autor objave nije precizirao u kom hramu niti u kom mestu se događaj odigrao, ali je snimak za veoma kratko vreme prikupio desetine hiljada lajkova, stotine komentara i hiljade deljenja. Brojni korisnici društvenih mreža ocenili su da je reč o jednom od najlepših i najemotivnijih snimaka koje su pogledali u poslednje vreme.

Međutim, među komentarima javili su se i oni koji tvrde da prepoznaju mesto gde je nastao snimak.

Jedna korisnica napisala je:

- Ovo je crkva u mom selu Lozovik, opština Velika Plana. Crkva Svetih apostola Petra i Pavla.