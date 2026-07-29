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Iako Srbi mahom obožavaju Grčku, oduševljeni su ljubaznošću domaćina i godinama joj se verno vraćaju, iskustvo jednog Gorana pokazalo je da na letovanjunije uvek sve tako idealno.

On je u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info" podelio neprijatnost koju je doživeo u Nea Kalikratiji, kada mu je policija skinula tablice i to sa mesta predviđenog za invalide!

Goran, koji već dve decenije letuje u Grčkoj i obišao je Solunsku regiju, Halkidiki, Tasos i Lefkadu, ističe da nikada ranije nije imao nikakav problem sa organima reda.

Foto: Shutterstock, Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

"Moje letovanje završavalo se 24. jula. S obzirom na to da na letovanje idem autom i posedujem uredno izdatu kartu za parking za invalide, koja se nalazi na vidnom mestu prednjeg vetrobranskog stakla i koju su do sada svi poštovali u svim mestima u Grčkoj gde sam letovao, doživeo sam šok. Možda zbog bahatosti jednog policijskog službenika, 23. jula, kada sam se vraćao sa plaže, a uredno parkirao auto na obeleženom mestu za invalide, zatekao sam prijavu i skinute tablice", započinje svoju priču Goran.

Drama u policijskoj stanici

Očajni čovek je odmah otišao do lokalne policijske stanice, gde ga je sačekalo još jedno neprijatno iznenađenje - zatekao je sugrađanina iz Srbije koji je prošao kroz istu torturu!

Foto: Shutterstock

"Tamo sam zatekao još jednog vozača iz Srbije, iz Leskovca, koji mi je rekao da su i njemu skinuli tablice iako je posedovao kartu za parking za invalide i da je već platio kaznu od 150 evra. U jednom trenutku izašao je policijski službenik koji mi je prišao i pitao na kom jeziku možemo da razgovaramo. Moj sin je rekao da može na srpskom ili engleskom, a on nam je drsko odbrusio da moramo da nađemo nekog ko zna grčki, okrenuo leđa i otišao. Leskovčanin mi je potvrdio da je to baš taj isti policajac koji je i njemu skinuo tablice", navodi Goran.

Spas stigao u poslednji čas

Kada je delovalo da nema izlaza iz ove bizarne i nepravedne situacije, u pomoć je priskočio predstavnik jedne turističke agencije po imenu Vlada, koji je pokazao šta znači prava solidarnost na delu.

"Želim da se zahvalim predstavniku agencije Vladi, koji je odmah po pozivu došao ispred policijske stanice i rešio problem. Vratili su mi tablice, napisao sam izjavu, a vozačku su ostavili da mi vrate sutradan. Takođe, Vlada je pomogao i vozaču iz Leskovca koji uopšte nije letovao preko te agencije. Sve pohvale! Naravno, kaznu nisam platio, a vozačku još uvek čekam da mi vrate", zaključuje Goran.

Lavina besnih komentara

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Ova objava izazvala je pravu lavinu besnih komentara među našim turistima, koji nisu štedeli reči kritike na račun postupka grčkog policajca.

"Sram bilo tog policajca!", navela je jedna Nikolija, dok je drugi sugrađanin dodao da "Grci umeju da budu jako drski i bezobrazni."

Bilo je i onih koji su napominjali da je u pitanju greška.