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Život Anđele Unković (43) godinama je ispunjen borbom, od detinjstva obeleženog porodičnim nasiljem, preko dijagnoze distonije, do svakodnevne borbe sa bolešću koja joj je promenila život. Danas joj je potrebna pomoć kako bi prikupila novac za operaciju koja bi mogla da joj vrati mogućnost normalnijeg života.

Dijagnoza je ustanovljena 2013. godine.

- Borba je bila jako teška s obzirom na to da nisam imala podršku oca koji me je maltretirao. Majka mi je uvek bila podrška u svemu. Živim sa majkom koja je sada dementna i polupokretna. Sada zaboravlja i mene, da mi nije ono malo prijatelja koji su uz mene pala bih u depresiju - navodi Anđela.

Anđela sa majkom Foto: Privatna arhiva

Distonija, kako kaže, izaziva poremećaj koordinacije pokreta i tela.

- Jako je bolno, imam tremor ruku i nogu, mišići odumiru. Ova bolest nervnog sistema izobličila me je. Izaziva gluvoću, slepilo, oduzetost. Potrebno je 30.000 evra za ugradnju moždanog pejsmejkera koji kontroliše pokrete i vraća mozak u normalu. Korisnik sam Fondacije "Pokreni život", potrebno je još 10.000 evra - kaže ona.

Dodaje da na operaciju u Turskoj čeka već tri godine.

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- Borba je velika i traje još uvek.

Andjela je rođena kao zdrava beba, ali kasnije na UKCS neurologija utvrdili su da boluje od tezeg oblika distonije i to od rodjenja.

Anđela Unković Foto: Privatna Arhiva

- Anđela ima tremor ruke, ne čuje 95%, otežano se kreće, nosi štap jer pada, nosi kragnu i pojas za kičmu jer ima izražene nevoljne pokrete. Do sada je dobijala terapiju koju je koristila, ali ta terapija više ne deluje na nju, Anđela trpi jake bolove u desnoj ruci i vratu. Nevoljni pokreti koje ima su sada učestaliji nego pre i smetaju joj u svakodnevnim aktivnostima. Anđela stalno ide na fizikalne terapije i pregled fizijatra - navodi se na sajtu Fondacije "Pokreni život" i dodaje:

- Novčana sredstva su potrebna za operaciju mozga u Turskoj koja bi joj olakšala život za 90%, takođe sredstva su potrebna za fizikalne terapije, lekove, kao i za putne troškove i troškove boravka tokom lečenja.