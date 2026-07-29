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Hiljade turista iz Srbije i ovog leta krenuli su put Grčke u potrazi za odmorom, suncem i bezbrižnim danima kraj mora, ali se pojedine porodice na letovanju suoče i sa teškim i nepredviđenim situacijama.

Jedna takva priča iz grčkog mesta Stomio kod Larise dirnula je mnoge, nakon što je porodica jedne Srpkinje Ane opisala neverovatnu pomoć koju su dobili od lokalnog stanovništva kada je sestri njenog supruga naglo pozlilo.

Objava se pojavila u Fejsbuk grupi "Live from Greece", gde je jedna korisnica podelila iskustvo svoje porodice i zahvalila se ljudima koji su im se našli u najtežem trenutku.

Ženi pozlilo u Grčkoj

- Imamo posebnu priču koju bismo podelili sa vama. Sestra mog supruga je boravila u Grčkoj, na porodičnom odmoru, u omanjem ribarskom mestu Stomio. Pred kraj boravka joj je pozlilo i, gotovo u besvesnom stanju, prevezena je u bolnicu - navodi se u objavi.

Kako je Ana napisala, žena se već osam dana nalazi na intenzivnoj nezi bolnice u Larisi, gde se lekari i medicinsko osoblje bore za njen život.

Foto: Shutterstock

Posebnu zahvalnost porodica je uputila vlasniku apartmana Apostolisu Kampourisu, koji im je, kako navode, pružio pomoć kakvu nisu očekivali.

- Vlasnik apartmana je pomogao u transportu do bolnice, proveo celu noć sa njenim suprugom i nakon toga ustupio porodici sopstveni stan u Larisi, da tamo boravi neograničeno i bez nadoknade. Smatramo da njegovo ime i naziv apartmana, u kojima rado smešta goste iz Srbije, treba da bude pomenuto - napisala je Ana.

Porodica je istakla i da su meštani malog Stomia pokazali ogromnu solidarnost.

Meštani uskočili u pomoć

- Meštani malog pomenutog Stomia su izuzetno dobri ljudi. Brinuli su, pomagali, čak poklanjali proizvode iz svojih bakalnica, kako bi pružili podršku suprugu i deci - navodi se u objavi.

Zahvalnost su uputili i bolnici u Larisi, ali i osiguranju koje je, kako navode, profesionalno reagovalo.

Foto: Facebook Printscreen/Live from Greece

- Dobrih ljudi ima svuda. Kada se u teškim trenucima, sa dvoje male dece, nađete u drugoj zemlji, dobri ljudi vraćaju veru i čine da se ne osećate usamljeno, bespomoćno i u tuđini - poručila je Ana.

Objava je izazvala brojne reakcije članova grupe, koji su delili iskustva i pohvale za ljude iz tog dela Grčke.

- Larisa je grad medicine, medicinski univerzitetski centar Grčke. Inače oblast oko Larise, Tesalija, mi se baš dopala. Lepa i priroda i more. Ova oblast je za ljubitelje prirode i plivanja. Nema puno luksuznih hotela, noćnih izlazaka i butika. Nekomercijalizovana, lepa i autentična Grčka - napisao je jedan korisnik.

Drugi član grupe dodao je: