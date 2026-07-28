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Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potrajaće do 8. avgusta, a vrhunac tropskih vrućina očekuje se početkom sledeće nedelje kada će temperature u pojedinim delovima zemlje dostizati i do 40 stepeni, rekla je meteorološkinja Aleksandra Travica iz RHMZ.

Ona je izjavila da ima izgleda da bi eventualno 8. ili 9. avgusta moglo da dođe do promene vremena, a samim tim i pada temperature.

- Za sad deluje da bi tokom sledeće nedelje, eventualno 4, 5, 6, pa čak i 7. avgusta imali veoma visoke temperature", rekla je Travica i dodala da u ovom trenutku nije moguće proceniti da li će tokom ovog toplotnog talasa doći do obaranja temperaturnih rekorda.

Foto: Jakov Milošević

Istakla je da sa visokim temperaturama u toku dana dolaze i visoke temperature u toku noći, tako da se očekuje da će u većini većih gradova temperature tokom noćnih sati biti malo iznad 20 stepeni, što se, kako je navela, može podvesti pod "tropske noći", prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Na pitanje kako ljudi da se zaštite tokom toplih dana i velikih vrućina, Travica je rekla da je najvažnije da se poštuje preporuka da se bez preke potrebe ne izlazi za vreme najtoplijih delova dana.

- Znači tamo negde od 11 sati pa do sad već 18.00 sati ne bi trebalo izlaziti ako baš ne morate - navela je meteorološkinja.

Govoreći o uzrocima nastajanja i učestalosti toplotnih talasa tokom poslednjih godina, Travica je naglasila da se oni mogu pripisati, između ostalog, i klimatskim promenama.

- Mogli smo da vidimo i ovog juna, kao i prošlog, kao i pretprošlog, gde smo isto imali poslednju sedmica juna da je bila izuzetno topla, toplotne talase što se svakako može pripisati klimatskim promenama. Za sad imamo 2024. kao jednu od najtoplijih godina - navela je ona.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je i na niske vodostaje velikih reka, a Travica upozorava da se očekuje pogoršanje situacije.

Takođe, dodala je da tokom tropskih vrućina raste opasnost od šumskih požara.

- Sa sve višim temperaturama i dužim sušnim periodom, opasnost od požara sve više raste - navela je ona.

Kurir/ Telegraf