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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je u Bazi Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova ispratio helikopter i vatrogasno-spasilački tim Sektora za vanredne situacije, koji su upućeni u Španiju radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara zbog kojih je u toj zemlji od 24. jula na snazi nacionalna vanredna situacija.

Helikopter „Super Puma H-215“ sa posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima će u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Navalkarnero u blizini španske prestonice.

1/9 Vidi galeriju Helikopter i kamioni sa vatrogascima kreću za Španiju Foto: MUP Srbije

Ističući da se Španija, zajedno sa Francuskom, suočava sa jednom od najtežih sezona šumskih požara u poslednjim decenijama zbog čega su zatražile međunarodnu pomoć, ministar Dačić je rekao da je, po nalogu predsednika Republike Aleksandra Vučića, Srbija ponudila pomoć koju je Španija prihvatila, kao i da se odgovor Francuske još očekuje.

- Poleteće helikopter „Super Puma H-215“ sa pet članova posade i jednim oficirom za vezu, kao i vatrogasno-spasilački tim sa 37 vatrogasaca-spasilaca i tri pripadnika tima za medicinsku podršku. Naš tim vatrogasaca se sastoji od ljudi iz Beograda, Niša, Kraljeva, Šapca, Čačka, Valjeva, Pančeva i Smedereva, sa ukupno 16 vozila, jednim ATV vozilom i dve prikolice - rekao je Dačić.

On je precizirao da će helikopteru čiji je kapacitet četiri tone vode, biti potrebno najmanje osam časova da stigne do planiranog odredišta.

- Ovim još jednom pokazujemo ne samo humanost naše zemlje, ne samo odlučnost predsednika Republike, koji ima dobre odnose i sa premijerom Španije i sa predsednikom Francuske, već pokazujemo i visok kapacitet našeg Sektora za vanredne situacije i naše Helikopterske jedinice - rekao je ministar i ukazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima dovoljno kapaciteta za reagovanje na neprilike na našoj teritoriji, ukoliko bi se desile.

- Imajući u vidu naša iskustva od prošle godine, kada je bio najveći broj intervencija od strane Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice, jedan veliki helikopter Kamov se nalazi trenutno u Nišu na aerodromu, da ne bismo gubili vreme čekajući da leti odavde iz Beograda. Za celu jugoistočnu i deo centralne Srbije mi sada već imamo prisutan helikopter tamo na licu mesta - rekao je ministar poželevši ovom prilikom puno sreće pripadnicima MUP-a koji idu u Španiju i da se vrate živi i zdravi i da

pomognu našim prijateljima.

Takođe, ministar je naglasio da je „Španija nama prijateljska zemlja, koja nije priznala nezavisnost Kosova“, kao i da sa tom zemljom imamo izvanredne odnose.