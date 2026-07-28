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Oni koji dođu jednom na Staru planinu - uvek će imati želju da joj se vrate. To je zaključak koji se jednostavno sam nameće kada se čitaju objave na društvenim mrežama u kojima turisti dele utiske dokazujući iznova da ova netaknuta priroda jednako očarava kako zimi tako i leti. Na ovoj planini klasična priča o sezonama ne postoji, jer sezona tamo traje cele godine, samo se menja garderoba!

Posebno se izdvojila jedna impresija, neobična toliko da na najlepši način opisuje kako se promena planova u poslednjem trenutku može pretvoriti u putovanje za pamćenje.

Lepote Stare planine Foto: Privatna arhiva

- Ko zna zašto je to dobro?! Ova izreka može biti radni naslov našeg letovanja - započela je ovim rečima, pa dala odmah i odgovor:

- Zbog milion razloga prećutno smo sa suprugom promenili destinaciju i Grčku zamenili za našu dobru Staru planinu. I zato, par impresija o boravku na Babinom zubu i u hotelu Stara planina, ili nešto o temi: zašto je to dobro?! Planinski vrh Babin zub je istinski kameni osmeh prirode. Staneš na ivicu sveta, a ispod tebe se uskovitlale šume i livade kao more koje retko miruje. Vetar te podseća da si živ, a pogled - da si samo majušni deo nečega mnogo, mnogoooo većeg od tebe.

Pogled na Babin zub Foto: Privatna arhiva

Nakon što je na tom omanjem srpskom delu gorostasnog Balkana, dišući punim plućima opijena planinskim vazduhom, uživala u pogledu, došlo je vreme i za konačište.

- A onda, kad se spustiš sa 1758m čeka te hotel Stara planina. Perfektne recenzije nisu slučajnost: ovde se spava kao u najlepšim stihovima, jede kao kod bake na selu i odmara kao da je vreme odlučilo da napravi pauzu u svom nemilosrdnom odbrojavanju. Osoblje hotela te dočekuje kao rođaka koga dugo nisu videli i to nije onaj servilni, silom navežbani osmeh koji nude svima. To je istinska želja sa se osetite kao doma - navela je, pa posebno naglasila:

Ima gde i da se odmori, dobro pojede i uživa posle dugih šetnji Foto: Privatna arhiva

- Pa i ta prva, meni važna, jutarnja kafa ima ukus izlaska sunca i radosti da još jedan dan života možeš da učiniš nezaboravnim. Samo zbog princes krofni velemajstora kuhinje treba zaći u ovaj kraj sveta. Kada sam probala ovaj kolač, ustala sam i poklonila se kuvaru. Respect za prhku krofnicu i vazdušasti krem od čiste sreće. Ali i sva ostala hrana je čarobno ukusna.

Onima koji su čitali njen post imala je da poruči samo jedno - da joj nije nimalo žao što nisu prešli granicu putujući ka Grčkoj, i što su tamo nadomak Niša zamotali nalevo ka Staroj planini.

1/17 Vidi galeriju Stara planina ili Krov Srbije, kako god... Ali jedno je sigurno - tamo se misli razbristre, a pluća napune kiseonikom Foto: Privatna arhiva