Planirali letovanje u Grčkoj, a završili na Babinom zubu: Hit objava o Staroj planini gde sezona traje svih 365 dana u godini
Oni koji dođu jednom na Staru planinu - uvek će imati želju da joj se vrate. To je zaključak koji se jednostavno sam nameće kada se čitaju objave na društvenim mrežama u kojima turisti dele utiske dokazujući iznova da ova netaknuta priroda jednako očarava kako zimi tako i leti. Na ovoj planini klasična priča o sezonama ne postoji, jer sezona tamo traje cele godine, samo se menja garderoba!
Posebno se izdvojila jedna impresija, neobična toliko da na najlepši način opisuje kako se promena planova u poslednjem trenutku može pretvoriti u putovanje za pamćenje.
- Ko zna zašto je to dobro?! Ova izreka može biti radni naslov našeg letovanja - započela je ovim rečima, pa dala odmah i odgovor:
- Zbog milion razloga prećutno smo sa suprugom promenili destinaciju i Grčku zamenili za našu dobru Staru planinu. I zato, par impresija o boravku na Babinom zubu i u hotelu Stara planina, ili nešto o temi: zašto je to dobro?! Planinski vrh Babin zub je istinski kameni osmeh prirode. Staneš na ivicu sveta, a ispod tebe se uskovitlale šume i livade kao more koje retko miruje. Vetar te podseća da si živ, a pogled - da si samo majušni deo nečega mnogo, mnogoooo većeg od tebe.
Nakon što je na tom omanjem srpskom delu gorostasnog Balkana, dišući punim plućima opijena planinskim vazduhom, uživala u pogledu, došlo je vreme i za konačište.
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- A onda, kad se spustiš sa 1758m čeka te hotel Stara planina. Perfektne recenzije nisu slučajnost: ovde se spava kao u najlepšim stihovima, jede kao kod bake na selu i odmara kao da je vreme odlučilo da napravi pauzu u svom nemilosrdnom odbrojavanju. Osoblje hotela te dočekuje kao rođaka koga dugo nisu videli i to nije onaj servilni, silom navežbani osmeh koji nude svima. To je istinska želja sa se osetite kao doma - navela je, pa posebno naglasila:
- Pa i ta prva, meni važna, jutarnja kafa ima ukus izlaska sunca i radosti da još jedan dan života možeš da učiniš nezaboravnim. Samo zbog princes krofni velemajstora kuhinje treba zaći u ovaj kraj sveta. Kada sam probala ovaj kolač, ustala sam i poklonila se kuvaru. Respect za prhku krofnicu i vazdušasti krem od čiste sreće. Ali i sva ostala hrana je čarobno ukusna.
Onima koji su čitali njen post imala je da poruči samo jedno - da joj nije nimalo žao što nisu prešli granicu putujući ka Grčkoj, i što su tamo nadomak Niša zamotali nalevo ka Staroj planini.
- Ako tražite mesto gde se priroda (čitaj divljina) i komfor susreću, Babin zub i hotel Stara planina su destinacije koje zaslužuju da budu na vašoj listi, slučajno ili namerno. Planovi mogu da se osujete, ali život retko greši kada nas usmeri na novo mesto. Upravo sam naučila da "Ko zna zašto je to dobro" nije uteha, već podsetnik da fleksibilnost otvara vrata radosti koju nismo ni planirali.