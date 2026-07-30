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Postoje ljudi čija plemenitost pomera granice, a jedan od njih je i Bojan Marčeta, rodom iz Drvara, koji radi kao konobar u jednom hotelu u Banjaluci.

On je svojevremeno, za svoj 40. rođendan, uradio nešto što je duboko ganulo i rasplakalo ceo region - ušteđevinu koju je skupljao pune četiri godine poklonio je deci oboleloj od raka.

Bojanov način štednje bio je neobičan, ali i izuzetno simboličan, podstaknut velikom tragedijom koju je sam preživeo. On je strpljivo sakupljao "siću" o kojoj većina ljudi uopšte ne vodi računa, a u njegovoj kasici najčešće su završavale one najsitnije kovanice od po 5 feninga.

Foto: Facebook Prinscreen

Na taj način Bojan je uspeo da prikupi čak 54 kilograma siće, vredne 4.000 KM (oko 2.000 evra), a sav novac je potom uplatio na račun Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti "Iskra", kao podršku bolesnoj deci i radu Roditeljske kuće.

"Život bez saosećanja i solidarnosti nema smisla"

U emotivnoj ispovesti koju su tada preneli domaći i regionalni mediji, ovaj plemeniti čovek je otkrio šta ga je nagonilo na ovakav nesvakidašnji korak.

"Pre nekoliko godina sam izgubio suprugu i u znak sećanja na nju i na njenu borbu sa opakom bolešću, svoju ušteđevinu sam poklonio najmlađim borcima. Moj životni moto je da pomažem ljudima, drugačije ne znam i mislim da život bez saosećanja i solidarnosti nema smisla", ispričao je tada Bojan.

Foto: Printscreen

Gubitak voljene supruge nije bio jedino iskušenje koje je ovaj čovek preživeo. Kao dete je osetio kako je surov izbeglički život, kada je kao tinejdžer u vihoru rata iz rodnog Drvara došao u Banjaluku i bio prinuđen da počne život od nule.

"Danas je Banjaluka moj grad. Ali, i Drvar je moj grad. Imam dva zavičaja i u njima mnogo prijatelja", istakao je Bojan.

Od 7.400 kovanica za kredit do velike misije!

Recept sa štednjom najsitnijeg novca Bojan je "uvežbao" još ranije, kada je sakupio 7.400 kovanica od po pet feninga i njima otplatio ratu za kredit. Na taj način je želeo da dokaže ljudima da greše kada ne uzimaju sitniš i smatraju ga potpuno bezvrednim.

Za male borce iz "Iskre" sakupio je čak 20.000 kovanica, a nakon toga izneo je i svoj novi, još ambiciozniji plan.

"Želim da skupim 500 kilograma kovanica od po 5 feninga i da sve podelim porodicama koje imaju decu, a potrebna im je podrška", najavio je tada ovaj konobar velikog srca.

Njegova procena je bila da će na taj način sakupiti oko 10.000 KM (oko 5.000 evra), kako bi sa po 500 evra podržao 10 ugroženih porodica.

Među onima kojima je silno želeo da pomogne bila je i njegova sugrađanka iz Drvara, Ana Gloginja - mlada majka koja je ostala u invalidskim kolicima nakon što je na nju 2019. godine, kada je imala svega 25 godina, pucao policajac. Jedva je preživela i više nikada nije stala na svoje noge.