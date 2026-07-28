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"Obraćam vam se kao sveštenik, otac i čovek... Pomozite mojoj ćerki da dobije još jednu bitku."

Ovo je apel jednog oca koji već godinama gleda svoje dete kako se bori sa teškom bolešću.

Malena Sofija je pre četiri godine obolela od akutne limfoblastne leukemije. Posle dugog i teškog lečenja uspela je da je pobedi. Ali porodica nije stigla ni da odahne, jer joj je potom dijagnostikovan T-limfom, a bolest se, nažalost, ponovo vratila.

Njen otac, jerej Marinko Stikić, sveštenik Hrama Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici, danas ne traži ništa za sebe. Traži pomoć za svoju ćerku.

- Pre četiri godine moja sedmogodišnja ćerka Sofija razbolela se od akutne limfoblastne leukemije (ALL tip B) i, nakon duge i teške borbe, uspela je da je pobedi. Međutim, pre dve godine suočili smo se sa novim, još težim iskušenjem – dijagnostikovan joj je ćelijski T-limfom. Iako smo se nadali da je najgore iza nas, bolest se, nažalost, ponovo vratila - navodi se u apelu sveštenika Stikića.

Za Sofijinu pobedu Foto: Budi Human

Jedina nada za njeno ozdravljenje jeste hitna transplantacija matičnih ćelija (koštane srži), koja treba da bude obavljena u bolnici Sant Orsola (Sant’Orsola) u Bolonji, Italija, gde Sofija ima najveće šanse za uspešno lečenje.

- Za nastavak lečenja i transplantaciju potrebno je obezbediti 250.000 evra, a vreme je od presudnog značaja. Zato vas od srca molim da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognete i budete deo Sofijine borbe za život - dodaje.

Ovako možete pomoći: POŠALjI 2005 NA 3030

Cena poruke je 200 dinara, bez PDV-a. Švajcarska:

Pošaljite human2005 na broj 455 Dinarski račun:

160-6000002579707-73 Uplate iz inostranstva:

Račun: 160-6000002581539-09

IBAN: RS35160600000258153909

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Svaka donacija, svaka podela ovog apela i svaka molitva predstavljaju korak bliže Sofijinom ozdravljenju.

- Od srca vam hvala na svakom prilogu, svakoj molitvi i svakom dobrom delu. Neka Gospod stokratno uzvrati svima koji pokažu milosrđe i ljubav prema mojoj porodici i neka vas sve čuva, ukrepi i blagoslovi - naveo je sveštenik.

Kurir/ Srbiju upoznaj/ Batajnica info