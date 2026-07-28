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Vanja Vasić (21) iz Šapca doživela je pravu filmsku priču! U 12 časova 7. oktobra 2025. izgovorila je sudbonosno "da", a samo tri sata kasnije se porodila i na svet donela dečaka Boška!

Porođaj je maltene, možemo i tako reći, započeo još tokom noći, ali odustajanje od udaje za nju nije bilo opcija. Uprkos savetima da odmah ode u bolnicu, odbila je da to učini pre nego što se završi ceremonija venčanja u opštini. Vanja je u istom danu postala i supruga i majka.

Kontrakcije počele noć pre venčanja

- Kontrakcije su počele noć pre venčanja, ali ja to nisam htela da kažem nikome, pa ni mužu, jer znam da bi me odveo u bolnicu, a ja se plašim bolnice i svega toga. Istrpela sam tu noć, ujutru sam otišla kod kume da se spremim, našminkam i friziram. Kuma se uspavala. Zvala sam je ispred zgrade dobrih pola sata da je probudim, sve s kontrakcijama - priseća se za Kurir Vasićeva.

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Vanja Vasić i njen suprug Foto: Privatna arhiva

Kuma ju je šminkala dok je imala jake bolove. U svoj toj gužvi zaboravile su bidermajer. Sele su u auto i krenuli ka opštini, a onda joj je pukao vodenjak!

Umesto u bolnicu, otišla u opštinu

- Ipak sam otišla u opštinu, a ne u bolnicu. Nisam se za džabe spremala! - uz osmeh će.

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Udala se u 12 sati, a porodila u 15 Foto: Privatna arhiva

Ona i njen suprug Stefan opštinsko venčanje zakazali su svega dva dana ranije, a na to su se odlučili jer su joj svekar i svekrva bili velika podrška tokom trudnoće. Iako žive u Kanadi, svakodnevno su je zvali, a u tom periodu su najavili dolazak u Srbiju:

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Odustajanje od udaje za Vanju nije bilo opcija Foto: Privatna arhiva

Haljina je bila skroz mokra

- Meni je termin bio 21. oktobra i nisam očekivala da će porođaj krenuti ranije, išla sam redovno i na CTG i nije bilo nikakvih naznaka. Kad smo stigli u opštinsku salu, rekla sam svima da mi je pukao vodenjak. Haljina je bila skroz mokra! Svi su govorili da idem u bolnicu, a matičarka nije htela da nas venča.

Matičarka je rekla da zovu Hitnu pomoć, a Vanja je odbila.

- Rekla sam da ću da sedim i da čekam dok nas ne venča. Ona je na kraju pristala, ali je skratila tekst kako bismo ubrzali čin. Izdržala sam iako sam trpela jake bolove, čak smo se i fotografisali posle toga. Gosti samo što nisu pali u nesvest, nikom nije bilo dobro, a suprug je bio pod većim stresom od mene. Ja sam smirivala njih, a ne oni mene. Svi su bili u panici, a ja smirena, uprkos svemu. Venčala sam se u mokroj haljini, ali sve je bilo nekako filmski - zadovoljno će Vanja.

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Vanja se venčala u mokroj haljini Foto: Privatna arhiva

"Automobil se ugasio"

Nakon toga, umesto u bolnicu, otišla je do stana da se sredi:

- Osećala sam i nesvesticu, u jednom momentu sam ležala na stepenicama u zgradi. Više nisam mogla da izdržim. Seli smo u automobil, automobil se ugasio! Stefan se unervozio, bio je pod velikim stresom, mislim da uopšte nije znao šta radi.

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Vanja je na svet donela Boška Foto: Privatna arhiva

Srećom, stanuju na pet minuta od bolnice, te su brzo i stigli. Baš tada počeo je porođaj...

Boško dobio ime po dedi

Ime Vanjinog sina nosi posebnu simboliku.

- Moj svekar se zove Boško i zato sam mu dala to ime. Poštujem ga i volim, gledam ga kao oca. Volela bih jednog dana da moj sin bude kao moj svekar. Slagali smo sve da će se zvati Bogdan, a onda nakon porođaja sam poslala svekru Boškovu sliku i napisala "Boško Vasić". Snimili su njegovu reakciju. Plakao je od sreće, baš je bio oduševljen - otkriva Vasićeva.

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Boško je dobio ime po dedi Foto: Privatna arhiva

- Stavili su me na sto, merili mi kukove, imala sam tad baš jake bolove. Rade mi CTG, a ja sam imala porođajne nagone, sestra je došla i rekla: "Evo glave". To je trajalo kratko, u roku od nekoliko minuta sam se porodila. Udala sam se u 12, a porodila u 15 časova! Sin se nagutao plodove vode, nije plakao. Uplašila sam se, oni su ga lupkali da izbaci tu vodu i kad sam čula njegov plač, umirila sam se.

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Njen sin Boško dobio je po rođenju ocenu 10, a onda je slavlje trajalo nekoliko dana:

- Zapravo je trebalo da idemo svi zajedno na ručak, ali su oni otišli bez mene, slavili su dok nisam izašla iz bolnice.

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