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U aprilu ove godine Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić poručio je da država ulazi u novu fazu jačanja odbrambenih kapaciteta, u kojoj će ključni pravci razvoja biti robotizacija, digitalizacija, snažnija protivvazduhoplovna odbrana i ubrzano unapređenje proizvodnje dronova.

Robotizacija i digitalizacija Vojske Srbije obuhvataju usvajanje nove državne strategije, uvođenje bespilotnih sistema i primenu veštačke inteligencije.

Više o ovoj temi, za emisiju "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, govorio je Milorad Stupar, general i predsednik udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije od 1990. do 1999. godine.

- Vašim gledaocima želim da saopštim da naše državno i vojno rukovodstvo prati promene na bojištu 21. veka, pre svega iskustva iz Ukrajine i sa Bliskog istoka. Činjenica o kojoj se malo govori jeste da se najveće promene dešavaju upravo u oružanoj borbi kao sastavnom elementu rata. Oružana borba ima četiri ključna faktora - ljudski faktor, materijalno-tehnički faktor, prostor i vreme. U svim tim segmentima dolazi do promena, a one se najviše vide upravo kod ljudskog i materijalno-tehničkog faktora. To se posebno odnosi na razvoj robotizacije vojske - rekao je Stupar.

Milorad Stupar, general i predsednik udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije od 1990. do 1999. godine Foto: Kurir Televizija

Nova doktrina i modernizacija vojske

Istakao je da se kroz nova strateška dokumenta predviđa unapređenje vojnih kapaciteta i prilagođavanje savremenim izazovima.

- Na osnovu tih iskustava pripremaju se nova dokumenta, pre svega izmene Vojne doktrine Srbije, koja predviđa tri ključna pravca razvoja, pored nabavke opreme - digitalizaciju, robotizaciju i promene u organizaciono-formacijskoj strukturi. Kada govorimo o digitalizaciji, reč je o sistemima koji omogućavaju da se bojište prati u realnom vremenu. Veliki broj obaveštajnih podataka objedinjuje se i prosleđuje u centralne operativne centre, tako da komandanti na različitim nivoima imaju potpunu sliku situacije na terenu - kaže on.

Stupar je objasnio da savremeni vojni sistemi omogućavaju delovanje sa bezbedne udaljenosti i smanjenje rizika po vojnike.

- Kod robotizacije je suština u smanjenju ljudskih gubitaka. Razvijeni su borbeni sistemi i besposadne platforme - zemaljske i vazduhoplovne - kojima čovek upravlja iz zaklona, prati situaciju na bojištu i donosi odluke o dejstvu. U određenim slučajevima sistemi mogu delovati i autonomno, u skladu sa unapred zadatim programima. Dakle, suština robotizacije jeste u tome da naoružane platforme budu upravljane iz bezbedne udaljenosti, čime se smanjuje direktna izloženost vojnika i opasnost po njihove živote.

Foto: Ministrastvo Odbrane

- Iako živimo u miru i želimo da tako ostane, upravo zbog očuvanja mira gradimo sistem odvraćanja. U tom sistemu svoje mesto ima i robotizacija. Vojska Srbije već ima formirane jedinice koje koriste ovakve sisteme, a deo opreme prikazan je i na Pasuljanskim livadama. Formirana su dva bataljona - jedan sastavljen od besposadnih zemaljskih i vazduhoplovnih platformi, a drugi od dalekometnih teških dronova - rekao je general.

Za kraj, kako je istakao, razvijaju se i uvode napredne robotske platforme koje imaju različite namene, od borbenih zadataka do pomoći u logistici i spasavanju.

- Među tim sistemima nalazi se i besposadna daljinski upravljiva platforma "Mali Miloš". To je malo gusenično vozilo koje može biti naoružano mitraljezom i protivoklopnim sistemima, ali može da se koristi i za logistiku, kao i za izvlačenje ranjenika. Ovaj sistem se već godinama koristi u specijalnim jedinicama, a sada se uvodi u većem obimu. Pored toga, razvijamo nove sisteme, uključujući humanoidne robote uz pomoć kineskih partnera, kao i robotske pse. To predstavlja napredak u razvoju kopnenih platformi - za Kurir televiziju, objasnio je Stupar.

02:39 "VOJSKA SRBIJE ULAZI U NOVU ERU!" General Stupar o novoj doktrini Srbije, dronovima i savremenim sistemima odbrane: "Ratovanje više neće biti isto" Izvor: Kurir televizija

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