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Beograd, 27. jul 2026.

Srbija je vekovima bila zemlja u kojoj se znanje o lekovitom bilju prenosilo sa generacije na generaciju. Ljudi su poznavali biljke koje rastu oko njih, znali kada se beru, kako se gaje i kako se njihovo znanje prenosi dalje, a danas je takvih ljudi sve manje. Sa željom da doprinese očuvanju tog znanja i njegovom prenošenju budućim generacijama, Gorki List, u saradnji sa Udruženjem narodnih travara Srbije „Miloduh“, pokrenuo je dugoročnu inicijativu „Od društva za prirodu“.

Cilj ove inicijative nije samo da podstakne uzgoj lekovitog bilja - njena misija je mnogo šira, da pomogne da Srbija sačuva znanje koje je vekovima bilo deo njenog identiteta i da istovremeno omogući ljudima da od tog znanja razviju dostojanstven i održiv izvor prihoda. Prvi korak ovog dugoročnog programa jeste javni konkurs namenjen domaćinstvima iz cele Srbije koja žele da nauče kako se gaji lekovito bilje i da postanu prva generacija učesnika programa. Izabrana domaćinstva dobiće besplatne sadnice, stručnu edukaciju, mentorsku podršku tokom uzgoja i sigurnost otkupa proizvedenog bilja. Gorki List već decenijama svoj prepoznatljiv karakter duguje pažljivo odabranim lekovitim biljkama i upravo zato kompanija smatra da ima odgovornost da deo onoga što je od prirode dobila vrati društvu kroz očuvanje znanja, podršku ljudima koji žele da uče o travarstvu i stvaranje novih generacija uzgajivača lekovitog bilja.

„Ne obnavljamo samo lekovito bilje. Obnavljamo znanje koje je Srbiju vekovima činilo bogatijom. Naša želja nije da ovog leta izaberemo jedanaest domaćinstava i završimo jedan konkurs. Naša želja je da za deset godina u Srbiji bude mnogo više ljudi koji poznaju, gaje i čuvaju lekovito bilje nego što ih ima danas. Posebno sam zahvalan Momčilu Antonijeviću i Udruženju narodnih travara Srbije „Miloduh“, koji su svojim znanjem, iskustvom i iskrenom ljubavlju prema lekovitom bilju prihvatili da zajedno sa nama budu čuvari ove ideje. Verujem da upravo ljudi poput njih mogu pomoći da znanje koje smo nasledili ne ostane samo uspomena, već da ponovo postane deo života novih generacija. Priroda nam je vekovima davala mnogo. Red je da joj deo toga vratimo tako što ćemo sačuvati znanje bez kojeg ni priroda ni ljudi ne mogu zajedno da napreduju,“izjavio je Vojin Đorđević, tvorac brenda Gorki List.

Foto: Aleksa Kuzmanović

Momčilo Antonijević ističe da vrednost ove inicijative nije samo u tome što će nova domaćinstva dobiti priliku da započnu uzgoj lekovitog bilja, već i u tome što će znanje koje se vekovima prenosilo među travarima dobiti priliku da nastavi da živi. „Ako znanje o lekovitom bilju danas ne prenesemo, jednog dana možda više neće imati ko da ga prenese. Zato ovaj program nije važan samo zbog biljaka koje ćemo zasaditi. Važan je zbog ljudi koji će naučiti kako da ih gaje i jednog dana to znanje prenesu svojoj deci. Verujem da upravo od ovakvih malih početaka nastaju velike promene,“ izjavio je Momčilo Antonijević.

Prijave za prvu generaciju učesnika otvorene su od 27. jula do 27. avgusta 2026. godine, a sve informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na zvaničnoj internet stranici projekta. Program će se nastaviti i narednih godina uključivanjem novih domaćinstava, sa ciljem da se stvori mreža ljudi koja će čuvati, razvijati i prenositi znanje o lekovitom bilju širom Srbije. Ovo nije kraj jednog konkursa vec početak jedne nove generacije ljudi koja će znanje o lekovitom bilju ostaviti svojoj deci.

Više informacija o projektu i uslovima prijave dostupno je na sajtu www.oddrustvazaprirodu.gorkilist.eu





