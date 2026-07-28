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Putnička vozila čekaju pola sata na graničnom prelazu Gostun na ulazu u zemlju, dok je na Preševu na izlazu zadržaanje 20 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju po 20 minuta u oba pravca.

Za teretna vozila zadržavanja ima na graničnom prelazu Šid, četiri sata, na Batrovcima i Sremskoj Rači, po dva sata i na Preševu, sat vremena.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

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