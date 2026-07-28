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Svakodnevna potraga za slobodnim parking mestom u našim gradovima često testira živce i najstrpljivijih vozača, ali ipak, jedna dama odlučila je da problemu stresa i nedostatka parkinga pristupi na potpuno nesvakidašnji — i prilčno odvažan način.

Nakon što se parkirala nepropisno i zauzela mesto koje za to nije predviđeno, kako navodi Instagram stranica "podgoricki_vremeplov", na šoferšajbni svog automobila ostavila je poruku i broj telefona.

Njen razlog, napisan uz malo srce na kraju, ubrzo je postao viralan:

- Otišla sam da uživam. Bila sam pod stresom. Zovite me ako smetam - navodi se na cedulji

Ova nesvakidašnja ceduljica odmah je izazvala lavinu oprečnih reakcija i pokrenula večitu debatu među vozačima.

Dok jedni u njenom potezu vide simpatičan gest, dozu humora i fer-plej jer je ostavila broj telefona kako nikoga ne bi blokirala, drugi su oštro osudili ovaj čin. 

"Podržavam", "Da je ovo neki momak uradio, već bi zvali pauka", "E, gospođo...", "Izgovor da broj telefona pronađeni neki momak", samo su neki od komentara ispod. 

Šta vi mislite?

Da li je ovo primer obzirnosti u saobraćaju jer je ostavila kontakt, ili nepropisno parkiranje prosto nema opravdanje? Pišite nam u komentarima!

Kurir.rs

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